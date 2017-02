Glenbert Croes al Ministro Nelson Martinez: El ganar ganar para Venezuela y Aruba debe traducirse en la contratacion de trabajadores y contratistas locales

Tabata ayera mainta den conferencia di prensa di MEP, cu Glenbert Croes a manda un mensahe cla y raspa pa Nelson Martinez den su calidad di Minister di Energia di Venezuela.

Manera e propio Glenbert Croes a laga sa, cu esaki ta ultimo biaha cu e ta dirigi su mes na Nelson Martinez y cu esaki mester sirbi como un advertencia pa su persona.

Tambe Glenbert Croes a bolbe denuncia Minister Mike de Meza, kende tin un compania intermediario, kende ta scoge e contratistanan pa traha den CITGO, loke e ta condena fuertemente. Mas lat den dia, nos a haya manera un carta abierta di Glenbert Croes pa Nelson Martinez y nos ta reproduci esaki manera el a mande.

CARTA HABRI

Tratare por ultima vez a bien de expresar nuestra lucha a favor de los trabajadores y los contratistas locales que hasta hoy no han recibido apoyo ni del Gobierno de Aruba, ni de CITGO y ni de PDVSA.

Sr. Ministro Nelson Martinez, respetuosamente si usted lo quiere reconocer o no, la realidad es que si no fuera por nuestro Pueblo y el liderazgo que el Partido MEP, hoy no hubiera habido Refineria y hoy no estuvieran CITGO y PDVSA en Aruba. Si usted respetuosamente lo quiere reconocer o no, si no fuera por nosotros hoy ni CITGO ni PDVSA estuvieran en Aruba.

Por eso nos sentimos los primeros llamados cuando sentimos que no se esta dando contenido real y justo al concepto de el ganar ganar en la realacion Venezuela y Aruba, a expresar nuestra protesta ante todos tambien usted Sr. Ministro de las injusticias que se estan haciendo en Aruba con respecto a la contratacion de los trabajadores locales y contratistas locales.

Nosotros no estamos en contra que contratistas y trabajadores Venezolanos trabajen en la refineria de Aruba, pero loque si condenamos es que no se esta contratando a todos trabajadores locales de una forma justa. No se esta contratando todos los contratistas locales calificadas de una forma justa. Mas bien PDVSA y CITGO piensa que por tener a una contratista local ligado gruesamente politicamente con el Gabinete Mike Eman 2 y sus Ministros, que eso seria suficiente para dar vida al concepto del ganar ganar que debe existir en la relacion Venezuela Aruba.

Loque esta pasando en Aruba con respecto a esta contratacion lo condenamos y lo repudiamos y actuaremos contundenmente hasta conseguir que PDVSA y CITGO refleccionen y tengan en cuenta a todos los trabajadores locales y contratistas locales.

Caso como he denunciado hoy donde Tubos Vouga quien tiene una buena relacion con CITGO va usar su propia empresa local, Jaduco como subcontratista mientras hay 5 contratistas locales en plena capacidad en brindar el servicio de scaffold directamente a CITGO.

Sr. Martinez: ¿Porque no lo estan dando la oportunidad a empresas locales y trabajadores locales para brindar directamente a CITGO esos mismos servicios? Mientras no haya cambio de parte de PDVSA CITGO en este tema seguiremos luchando hasta lograr justicia en algo que es logico en la buena relacion entre Venezuela y Aruba que debe existir y en cual creemos.