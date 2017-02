Glenbert Croes (MEP): Di remedi generico pa remedi di marca y emplea dokternan gradua den region

“Nos mester constata cu nos Salubridad Publico ta den CRISIS. Gastonan ta subi sin por control’e. E trato di AZV pa cu e pashentnan ta inhumano.

Remedi generico no ta duna resultado. Y ademas atencion y cuido medico no ta tumando luga mes lihe cu e salud di nos pueblo ta exigi. Nos pueblo no ta hayando su salud bon atendi den cuadro di maneho di Gobierno di Aruba”, segun Glenbert Croes.

“Ademas di esaki nos a compronde di plannan di Gobierno pa pone tur e semi ambternaarnan den servicio di fundacionnan di cuido e. o. di nos grandinan bao di AZV cu consecuencia cu tur e trahadornan lo perde nan derecho di ta semi ambtenaar y alavez cu esaki lo aumenta e gastonan di AZV ainda mas hopi.

E consecuencianan di aumentonan di gastonan aki lo significa un cos so atrobe: Aumento di BBO/BAZV atrobe nos pueblo no ta wanta mas castigo. Nos pueblo no ta wanta mas golpi cu mas medida cu Gabinete Mike Eman II atrobe lo kier introduce”, sr. Croes a splica.

“Ya caba nos digno pueblo mester tuma postura di menasa Gobierno cu mi a vocifera dor di e medida di plach’i number cu Gobierno kier cobra nos pueblo sin misericordia y consideracion mita aña y si no paga mester paga boet, sin tene cuenta cu nos pueblo mester paga seguro di auto tambe, pasobra sin seguro bo no por haya bo plach’i number”, sr. Croes a mustra.

“Pa e crisis den salubridad publico e solucion cu nos di MEP lo implementa ta lo siguiente:

Reintroduci remedi di marca en bes di remedi generico cu no a duna resultado.

Emplea dokter Arubano gradua den region pa bin agilisa e tempo di espera pa nos pueblo. E trayecto di Arubig pa nan incorporacion den e sector medico na Aruba mester wordo haci hopi mas lihe pa nan por cuminsa traha di inmediato na nan pais”, sr. Croes a continua bisando.

E pakete di AZV mester cubri tur e tratamento necesario pa sigura salud di nos pueblo. Tin hopi tratamento necesario pa salud di nos pueblo cu AZV no ta cubri.

En bes di nos pashentnan bay den exterior, laga e dokternan specialista di exterior bin Aruba pa opera e pashent na Aruba den e hospital nobo cual lo baha e gastonan medico drasticamente y lo sigura pa nos dokternan local haya e experiencia dor di participa den e operacionnan aki y e conocemento di e dokternan specialista di e forma aki ta wordo traspasa pa nos dokternan local”, di acuerdo cu sr. Croes.

“Solucion pa problemanan grandi aki ta exigi determinacion y decision. MEP tin e determinacion pa tuma e decisionnan importante aki den interes di nos pueblo su salud”, Glenbert Croes a duna di conoce.