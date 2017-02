Glenbert Croes (MEP): Nos ta felicita e trahadornan y contratistanan cu a drenta Citgo

Parlamentario Glenbert Croes di Partido MEP, a felicita tur e trahadornan cu a haya nan badge pa drenta y traha na Citgo. Y un biaha mas sr. Croes ta enfatisa cu MEP lo sigui lucha pa e trahadornan local ta esnan cu lo haya e prome privilegio di wordo emplea na Citgo. Sr. Croes ta declara lo siguiente:

“Nos ta felicita tur e trahadornan cu a haya nan badge pa drenta traha na CITGO via nan Contratistanan. Nos ta felicita e diferente contratista: PMEC, Oduber Contractors, Doushar, Maurick, Goedecki, Arends Inspection y De Cuba Contractors pa e entrada den Citgo.

MEP lo sigui pone presion riba Gabinete Mike Eman/Gobierno di AVP y Citgo pa nan tene cuenta den un forma contundente cu tur e contratistanan local cu ta cualifica pa traha den e refineria y tur e trahadornan local”, segun Glenbert Croes.

“Desde Coastal, despues pa El Paso y Valero, mas di 2000 trahador local a traha directamente y indirectamente cu e refineria. P’esey nos no ta compronde e declaracion di Gobierno di AVP unda cu e Ministernan ta bisa cu tin mas interes di trahadornan di exterior pa traha den e refineria cu nos propio trahadornan local.

Esaki ta un mentira flagrante. E problema cu tin ta cu tin 3 Minister cu interes personal di negoshi den trece trahadornan di afo bin traha den e refineria y e problema ta cu Citgo ta coopera cu nan.

Nos ta notifica Citgo cu den e Gobierno nobo di MEP despues di eleccion na september proximo, nos Gobierno nobo lo corta tur e sistema di privilegio na e Ministernan di AVP cu cual Citgo ta coopera cu ne”, sr. Croes ta splica.

“Tambe, e Gobierno nobo di MEP lo bin cu e San Nicolas Institute of Technology and Refinery cu lo ta e unico instituto reconoci pa certifica e trahadornan pa traha den e refineria alavez e lo ta e instituto/universidad pa nos hobennan haya nan educacion pa traha den diferente posicion den e refineria. Nos lo NO laga compania priva certifca trahadornan pa traha den e refineria.

Y tur e trabaonan rib’e plantanan di e refineria cu por wordo traha riba nan aki na Aruba, e Gobierno nobo di MEP lo exigi pa nan wordo haci aki na Aruba.

E win – win mester ta un ganar – ganar pa ambos pais. Nos cu ta kere den e relacion Venezuela Aruba ta exigi si pa e ta un relacion balansa y no bon pa un so”, sr. Glenbert Croes ta termina bisando.