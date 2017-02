Glenbert Croes (MEP): Recibo di awa y coriente mester baha casi na mitar mas pa henter pueblo Lo kibra contract di hedging y WEB lo opera a base di gas di CITGO

Den conferencia di prensa semanal di partido MEP, sr. Glenbert Croes a reafirma n’e digno pueblo di Aruba cu un Gobierno nobo di MEP lo kibra/elimina e contract di hedging cu Gabinete Mike Eman, WEB – Utilities N.V. a firma criminalmente contra nos pueblo.

Glenber Croes ta bisa cu Gobierno nobo di MEP lo baha cu casi mitar mas e recibo di awa y coriente pa henter pueblo.

“Den nos bishitanan di cas pa cas cu tur dia nos ta haciendo ta keda constata cada bez con duro y caro e recibo di awa y coriente ta pa tur famia na Aruba.

Ta increible con e famianan ta mira nan salario desaparece despues di paga awa y coriente, nan pensioen desaparece despues di paga nan awa y coriente y cu onderstand nan no por paga e awa of coriente.

E recibo di awa y coriente ta bay cu mas di 30 pa 40% di salario y pensioen di gran mayoria di famianan na Aruba.

N’e momento cu un famia haya e recibo di awa y coriente pa paga, no ta resta suficiente placa pa paga pa cuminda cu a bira carisimo. Gasoline cu a bira carisimo, huur, hypotheek, auto y nummerplaat etc etc.

Esaki t’e Aruba di AVP cu awe nos pueblo ta biba aden.

Esaki t’e Aruba di Gabinete Mike Eman cu awe nos ta biba aden. Unda cu e placa cu bo ta gana no ta yega pa bo biba mas.

Salarionan cu ta wordo pagá na Aruba ta salarionan miserabel.

Pensioen cu ta wordo pagá na Aruba nos grandinan no por biba cu ne. E onderstand cu ta wordo pagá na Aruba nunca a yega. Gabinete Mike Eman a enrikese nan mas empobrenciendo henter un pueblo.

Esaki ta un crimen cu no por wordo pordona y nos mester como pueblo tuma e decision pa haci husticia 22 di september awor. Pueblo no ta wanta mas. Pueblo no ta soporta e situacion aki mas.

Unda tin pobresa tin criminalidad. Tur cos ta bayendo malo na Aruba. Esun cu gusta of lag’i gusta realisa cu nunca antes Aruba a bay asina malo.

Ta culpa di Mike Eman y su Gobierno y a yega momento pa nos manda e Gobierno di AVP aki cas na bon of na malo.

E Gobierno nobo di MEP lo kibra e contract di hedging pa baha e prijs di awa y coriente cu casi mitar mas di loke e recibo di awa y coriente actualmente ta.

E Gobierno nobo di MEP lo percura p’e conversion di WEB su operacionnan a base di gas wordo hací a base di e cooperacion cu CITGO p’asina permanentemente nos baha e prijs di awa y coriente na Aruba na beneficio y alivio di henter nos digno pueblo di Aruba dor di a elimina e factor di brandstofclausule/factor di e prijs a base di prijs di petroleo for di e structura di prijs di awa y coriente na Aruba,” Glenbert Croes a termina su demanda.