Gobierno di diferente signatura a bin te bay, situacion di dump a keda mescos of te hasta a bira peor, Prome Minister Mike Eman no tin curashi pa tuma decision pa busca e solucion

No ta for di awe, pero sigur pa mas di 20 aña, Aruba tin un dump, cu te ainda no tin un solucion. Ainda por corda bon 8 aña pasa, partido AVP den su campaña a duna di conoce cu lo tin un solucion pa dump di Parkietenbos, pero despues di 2 periodo di gobernacion no tin ningun cambio. Aruba tabatin diferente Gobierno di diferente signatura, pero ningun di nan no a tuma un decision, pa cual te awe e habitantenan di Simeon Antonio, Parkietenbos y vecindario, no sa kende mas nan por kere.

Nan no ta kere den ningun promesa mas, esey ta sigur. Y te hasta tin e grito Prome Minister Mike Eman ta papia masha bunita, pero no tin curashi tuma e decision, cu mester por tuma pa alivia e situacion na dump. E.o. pasa e operacion aki den man di Eco-Gas, laga nan kima e sushi y asina cuminsa haci algo pa dentro di algun aña no tin mas dump y cu e no ta sigui crece tampoco.

Pero no, miedo pa wordo critica, manera fin di aña pasa, ora cu a duna di conoce cu lo sera dump y di biaha sindicato, partidonan politico a cuminsa bisa cu Gobierno di Mike Eman kier privatisa dump, y pasa e trabao pa un financiador di campaña di AVP.

Pero tur esnan cu ta grita, no por demostra loke nan ta bisa. Hecho ta si cu ta un solo compania tin cu por procesa e sushinan riba dump y esey ta Eco-Gas. Pero esnan cu ta grita, no ta tene cuenta cu e pueblo, habitantenan cu ta guli gas venena di y anochi. No ta importa si tin hende ta muri of no, pero momento a yega pa haci algo.

E ultimo tabata cu Gobierno a insitui un comision pa studia e maquinaria cu ex Minister Booshi Wever a paga un dineral, sin por a alivia e situacion, pero si a sa di haya un borchi pa su veld di baseball. Te awe dicho comision no a keda cla cu su estudio, kico pa haci.

RECLAMO

Sra. Marjorie Vermeer, un di e voceronan di Comision Parkietenbos, recientemente a bolbe denuncia e situacion di e dump. Dump ta sigui crece, y maske cu cuanto grupo di protesta a forma, a papia tur esnan envolvi, pero te awe no tin ningun solucion.

E comision a re-colecta 3 mil firma, cu a keda entrega, pero nada no a yuda, pero por a tende un cantidad di promesa, y ta masha desiluciona.

Tur esnan di Simeon Antonio y Parkietenbos, t’e pueblo maldiciona, sin tin solucion y sigur ningun hende no ta yuda e pueblo aki. Pero si por a mira con pueblo a reacciona dia di e dump illegal, di biaha a busca solucion.

Acaso pueblo di Simeon Antonio y Parkientenbos no tin mesun derecho? Nan ta sinti cu nan ta wordo discrimina. Nan a papia cu Hulanda, cu tur stakeholder, pero e futuro ta mustra masha scur pa nan, segun Marjorie Vermeer.

Prome Minister Mike Eman ta bezig cu haci Aruba green, berde, pero nada ta pasando cu pueblo di Simeon Antonio, Parkietenbos y becindario, pero nan si no ta mira nada di e maneho berde, cu Prome Minister Mike Eman ta gaba cune.

No tin un maneho profesional pa maneha nos sushi. No tin ley pa cuida nos medio ambiente. Lo ta pa ignorancia di nos politico/gobernantenan.

Marjorie Vermeer ta bisa cu e ta un admirador di Mike Eman, pero esey no ta yud’e y demas habitantenan di Simeon Antonio/Parkietenbos y becindario. Ta di spera di por mira Mike Eman y su hendenan bin cana den e barionan aki, p’e sinti loke nan ta sinti.