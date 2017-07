Gobierno y Aruba Airlines descriminando nos pilotonan local

Dia 22 di maart ultimo trahadornan di InselAir Aruba a entrega den nomber di tur e empleadonan di Insel Air Aruba (IAA) un carta na Minister Mike de Meza kende ta encarga cu transporte aereo/aviacion civil solicitando Gobierno un ayudo financiero pa cu e salario di e empleadonan. Delaster biaha cu e trahadornan a haya salario tabata fin di januari 2017.

Den pasado Aruba Tourism Authority a hinca 1 miyon dolar den Tiara Air. Ta Gobierno mes tambe a deja den su supervision financiero y tecnico riba InselAir Aruba cu a yega asina leu cu mester a para e operacionnan.

Minister Mike de Meza a priminti cu e lo presenta e peticion aki na Conseho di Minister; ya ta bay haci 4 luna y te ainda e trahadornan no a haya ningun reaccion.

Mientras cu Huez ya a declara InselAir Aruba bancarota. For di ningun hende nan ta haya informacion y tur cu por yuda a bandona nan. Pero esaki no ta tur nan problema.

E pilotonan aki ta califica cu por traha na Aruba Airlines. Sinembargo Aruba Airlines tampoco ta interesa den nos pilotonan.

Mayoria di e pilotonan di Aruba Airlines ta stranhero. Nos por comprende cu ora no por haya piloto na Aruba ta bay busca afo. Na cuminsamento Aruba Airlines a busca pilotonan di Mexico. Despues a manda e Mexicanonan cas y a busca varios Venezolano.

Di e pilotonan di InselAir Aruba, un a wordo tuma na trabou.

Mayoria di nos localnan ta dispuesto pa hasta paga for di propio saco pa haya nan

Type Rating di Airbus 320 pa por haya un oportunidad, pero ni asina a logra haya un chance. Nos localnan, sigur e capitannan, ta hopi mas experiencia cu e Venezolanonan cu a drenta den AA sin type rating.

Awor Aruba Airlines tin 18 piloto di cua 6 ta Arubiano; di e 6 nan aki 2 ta capitan. E otro

capitannan di Aruba Airlines ta Venezolano.

TA CHEAP LABOR ARUBA AIRLINES TA PRACTICA??

E Flight Crew Licencing Form INS 3.026 di Direccion di Aviacion di Aruba ta pidi entre otro pa adres y nomber di doño di trabou. Riba e segundo pagina di e formulario ta bisa: “This Application will not be processed unless completely filled and accompanied by: Item number 7. Operator letter stating employment by an Aruba AOC-Holder. Number 10. Proof of residency in Aruba”.

Si e pilotonan Venezolano aki no ta registra na Censo aki na Aruba y nan no por mustra cu nan ta

wordo emplea pa un aerolinea di Aruba, Direccion di Aviacion Civil no mester a duna e licencia. Ta dicon anto DCA tog a duna e licencianan? Awor si nan no ta biba mas na Aruba mester a revoca nan licencia!!!.

Aparentemente salario di e pilotonan stranhero ta wordo paga na Miami pa scapa belasting, AOV, AZV, Loonbelasting na Aruba.

Practica na Aruba Airlines ta cu e pilotonan stranhero ta wordo considera comosifuera nan ta

trahando pa supuestamente un compania di Merca y nan ta wordo paga tambe via e compania di

Merca, asina sconde pa belasting y tur e otro obligacion pa cu pais Aruba.

Mientras cu nos pilotonan local no por haya trabou aki nan mester bay den exterior lagando nan famia atras.

E maneho di e Ministro di Labor anterior (sr. Otmar Oduber) tabata cu Aruba Airlines no mester a cumpli cu e rekesito di mester emplea localnan prome di busca stranhero (e famoso ontheffing di e toetsing).

E Ministro di Labor actual no tin e curashi tampoco pa revoca e toetsingontheffing, esta exigi di Aruba Airlines pa considera nos hendenan local prome.

E toetsing aki ta bisa cu ora un empresa di Aruba pidi permiso di trabou pa un trahador stranhero, Departamento di Progreso Laboaral mester constata cu si tin un Arubiano disponibel p’e posicion ey, nan ta bin na prome lugar.

E pregunta ta: Ken ta haci e supervision, e control??

Ta un hecho cu Ministro di Transporte Aereo no ta mustra interes. Ministro di Labor no ta haci nada p’e trahadonan di InselAir Aruba, ni esnan perhudica dor di Aruba Airlines.

Direccion di Aviacion Civil tambe ta pasivo y no ta ni sigui su mesun reglanan.

Mientrastanto mester constata cu tin un conflicto di interes perturbante den e relacion Direccion di Aviacion Civil y Aruba Airlines. Esaki ta wordo usa astutamente dor di e management di Aruba Airlines.