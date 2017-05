Good governance, Bad politics! Pa: Armand Hessels

De bes en cuando mi carson casi literalmente ta cay na suela cu cierto declaracion di gobernante. Tuma p.e. Ministro Hooyboer-Winklaar. E kier laga investiga si e ‘administracion financiero na Colegio Arubano (SMOA) ta corecto y como debe ser’.

Ademas e kier mira si tin posibel conflicto di interes cu ‘entrega di material n’e scol y cierto funcion delicado’. Finalmente e kier remplasa henter directiva di Colegio Arubano.

Sin mas ta bon si ta controla e administracion financiero di cualke organisacion. Pero esey mester tuma lugar continuamente y no solamente den situacion di conflicto.

Den esey e Ministro a scoge hustamente e victima robes. SMOA ta un di e masha tiki fundacionnan cu ta entrega su cuenta anual tur aña sin excepcion prome cu 1 di april.

Hopi instancia por tuma un ehempel n’esey. Specialmente Gobierno. Pasobra den e ultimo 55 añanan nunca Gobierno a entrega un cuenta anual aproba.

No solamente hopi di nan regularmente ta(bata) varios (te hasta 10!) aña lat, pero nunca control efectivo di accountant por a tuma lugar.

Hopi documentacion tabata falta y tabatin cantidad di otro fayo. Robo y yen di otro tipo di malversacion por (a) tuma lugar facilmente. Lo cumbini tur hende, incluso Ministro Hooyboer-Winklaar mes, mas si e como gobernante, cu ta co-responsabel p’e desorden aki, lo soluciona e caos den e organisacion gubernamental prome.

Despues numa e por fungi como ehempel pa otro organisacion den nos comunidad y bin cu exigencia.

Na mesun manera su observacionnan pa cu conflicto di interes tampoco tin credibilidad. Acaso no a acusa e mes algun aña pasa pa conflicto di interes en coneccion cu e seguro nobo pa studiante Arubiano na Hulanda pa medio di un empresa dudoso cu posiblemente tabata liga na dje?

Su keho den un caso pa difamacion a conduci n’e veredicto cu e mes no a duna suficiente claridad den e asunto aki. Y te aki el a keda.

Sin duda for di su experencia den e mundo comercial el a duna un ‘sentencia’ decisivo tocante remplaso di directiva di Colegio. Segun e, esaki a afecta calidad di enseñansa seriamente. Pero ta remarcabel cu e no ta practica mesun huicio n’e directiva cu e mes ta forma parti di dje.

Pasobra segun huicio di instancia cu conocemento experto, e calidad di gobernacion na Aruba pa hopi aña caba ta laga masha hopi di desea cu consecuencia serio pa Aruba.

Den esey no ta trata solamente di cu Gobierno continuamente ta viola un variedad grandi di ley, pero tambe constantemente ta neglisha tur norma di administracion financiero drechi y transparencia y ta perhudica e perspectivanan financiero-economico di Aruba seriamente.

Si mester deshaci di un grupo di directiva na Aruba, esey efectivamente t’e grupo cu actualmente ta forma gobernacion!

Si e Ministro logra esey, di berdad lo ta prome biaha cu un gobernante a haci algo positivo pa logra ‘bon gobernacion’ na Aruba.

Pero no tabata e Ministro di Enseñansa so cu a pone mi carson baha. E Ministro-experto di Finansa tambe a logra esey. Prome el a keha tocante e reaccion negativo di Hulanda pa yuda Aruba haya prestamo barata.

Ningun otro mihor cu e mes sa cu Aruba, apesar di promesa solemne, di ningun manera a cumpli cu e condicion fuerte pa realisa ‘finansa publico duradero’.

Pa logra esey mester baha e gasto di personal considerablemente. Esey no ta un ponencia solamente di Hulanda, sino tambe di instituto halto di Aruba, SER y Banco Central. Y ya caba pa varios decada!

Awor e mesun Ministro ta declara cu maske con e ta haci su esfuerso pa baha e gastonan di personal, e no ta logra.

E aumentonan salarial automatico, e periodieknan, e obligacionnan di hubileo, etc. segun e ta haci imposibel pa baha e gastonan concretamente.

Pero…ta su mesun Gobierno a percura p’esey! Pasobra ta ken a acorda e aumentonan di premie cu Afl. 300,- pa aña pa tur emplado publico desde 2017 te cu 2024 cu ta costa decenas di miyones extra?

Acaso esey no tabata un decicion di e gabinete actual di AVP pa lembe e sindicatonan di personal di Gobierno?

Y su Gobierno acaso no ta carga responsabilidad pa no introduci e reformacion di e areglo salarial di empleado publico (HBRA) cu ta warda varios decada caba pa su ehecucion?

E Ministro-experto sa masha bon kico e problema ta y sin mas e sa tambe con pa solucion’e. Pero mescos cu tabata e caso cu introduccion di accijns di gasolin pa pone un fin n’e miseria di number di auto y e introduccion di un areglo nobo di impuesto, cualnan a keda bari for di mesa pa su hefe pasobra nan no tabata ‘politicamente oportuno’, tampoco ta busca awor un solucion efectivo p’e problema di gasto di personal. Specialmente no den tempo di eleccion!

Di e manera aki Ministro-experto Bermudez, mescos cu e filosofo anterior di partido AVP, ta baha su cabes pa oportunismo politico di su gobernacion y e tambe ta experencia cu ‘good governance ta bad politics’.

Sinembargo, como experto financiero e sa mihor cu cualke otro persona cu ‘politica-manera-nos conoce’ sin mas ta hiba na bancarota di Aruba.

Pues ta parce cu e como experto-Ministro ta conforma su mes cu su ‘coleganan politico’ cu ta hiba Aruba cada bes mas leu den un abismo. Mientrastanto e, mescos cu su coleganan Hulandes, ta warda te ora cu waf ta para e barco.