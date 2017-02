Grupo di 23 Cubano a ‘naufragá’ na Corsou

WILLEMSTAD – Un caso cu casi por calificá como naufragio solamente no ta cu boto ni balsa ta tumando lugar na Corsou practicamente henter siman pasa ora un grupo di 23 Cubano cu a sali for di Paramaribo enruta pa Cuba via Corsou, no por a sigui nan biahe pasobra autoridadnan a ground tur buelo regional cu InselAir.

Ultimo informacion cu nos tin riba e caso ta cu pa mañan a logra regla un buelo charter, pasobra e unico alternativa cu tabatin si InselAir no bula lo tabata e compania di aviacion Dominicano PAWA, pero mañan nan no tin buelo pa Santo Domingo te cu lo por a hiba e pasaheronan Cuba.

Odisea di e Cubanonan a cuminsa despues cu nan a terminá nan bishita na Guyana, caminda nan ta bay cumpra mercancía pa bende na nan pais y di retorno nan mester a haci escala na Paramaribo pa bula directamente pa Cuba.

Sinembargo como cu no tin buelo regional e dianan aki cu InselAir nan a bin resultá na Corsou aunke nos no por a averiguá ta con y cu cua compania nan a yega.

En todo caso nan a yega y a keda Corsou, pasobra e visa cu nan tin pa por a drenta Surinam ta valido pa Corsou tambe.

Nan tin algun dia caba den Hotel Lido caminda e colega di Radio Direct, Richeron Balentien, a drenta den contacto cu nan pa haci entrevista y haci humanamente loke tabata posibel pa aliviá nan situacion penoso.

E odisea cu nan ta pasando aden na Corsou a cuminsa na Surinam despues di nan yegada for di Guyana caminda nan a mesteer a keda drumi tres dia den Aeropuerto Zanderij siman pasá, pasobra no tabatin buelo pa Corsou pero finalmente nan a yega Corsou keriendo cu nan lo por sigui pa Cuba.

Esey no tabata e caso p’esey a hiba nan Hotel Lido caminda nan ta haña dos cuminda pa dia y un cup di juice of awa di acuerdo cu nan version.

Pa colmo ora cu Richeron Balentien tabata tumando nan declaracion y tratando di duna asistencia, e gerente a sali menasá cu e ta yama Polis si e no stop di filma, pasobra e no tabata apreciá su presencia.

E detaye straño di e caso ta cu ta ayera numa representantenan di InselAir a haña sa di e caso via di Gobierno, pasobra Richeron a informá Ministernan Camelia y Rhuggenaat, kendenan a duna instruccion pa regla un ke otro.

E representante di InselAir, Brigitte Gonesh, a confirmá cu na momento cu nos a yama pa detaye di e caso, Edward Heerenveen tabata coordinando un ke otro pa acomodá e Cubanonan manera debe ser y regla nan transporte local pa mañan nan por yega Aeropuerto Hato pa nan buelo di charter pa Cuba.

Te cu diadomingo e Cubanonan no tabatin idea ki dia nan por retorná nan pais, pero awor cu InselAir ta na altura cu nan ta den e hotel, a bay tuma contacto cu nan pa informá nan di e buelo di charter p’awe.