Grupo Run For Your Heart ta bayendo marathon di Chicago

Run For Your Heart ta participa na careda internacional atrobe dia 8 di oktober 2017.

9 coredor di Run For Your Heart (RFYH) lo participa n’e di 40 edicion di “The Bank of America Chicago Marathon”.

E grupo di coredor ta consisti di: Eugene Martis, Vince Solognier, Marcus Wiggins, Jamil Werleman, Ozzy Tromp, Armando Melendez, Suzette Geerman, Jackie Luidens, y Esmeralda Hendriks.

Tur lo core e distancia completo di e marathon cu ta 42.2 kilometers. Como parti di e biahe, e grupo tambe lo participa n’e “City Charity Run” di 5 km e aña aki, cu ta riba diasabra dia 7 di oktober

E grupo a prepara su mes bon p’e marathon aki y a cuminsa cu nan entrenamento desde 5 luna pasa caba bao guia di Coach Koos Veel.

Coach Koos Veel mes a core su mihor tempo personal den e Chicago Marathon na aña 2013.

Condicionnan di e route di Chicago Marathon ta optimal, e caminda ta plat y e clima ta fresco locual ta contribui n’e popularidad di e marathon aki.

Participacion solamente ta posibel pa medio di loteria. Asina 9 coredor di Run For Your Heart tabata tin e suerte di obtene un number di salida pero 2 otro persona cu a desea di participa a keda afo.

E 2 coredor aki, Kitty Rivera y Judesca Briceno, a opta pa core e Philadelphia Marathon na november 2017, cual tambe ta un marathon conoci.

E grupo di Run For Your Heart tin uniform p’e Chicago Marathon cu ta danki na colaboracion di Nike Store. Su doño Francis Gil a percura pa haya e miho material di flanel p’e coredornan cu ta mucho mas comodo y ta haci un diferencia grandi durante un careda di 42.2 km.

E flanel di Nike Dri-Fit Technology® ta traha di tal manera cu ta kita sodo for di e curpa locual ta mantene e persona mas fresco, sigur un motibo dicon e flanel di Nike Dri-Fit ta popular bao coredor na Aruba.

RFYH ta masha contento cu e apoyo di Nike store y ta spera di por continua e colaboracion tambe pa otro marathon internacional como careda local den futuro.

Run For Your Heart – RFYH ta funda pa Dr. Johnny Cheng na aña 2012 pa promove un estilo di bida saludabel y pa stimula nos comunidad pa bira mas activo.

E coredornan di RFYH ta varia den edad di 25-65 aña pero tur ta comparti e pasion pa core distancia largo na diferente parti di mundo.

Asina e grupo di RFYH a biaha y participa na diferente marathons manera: New York, Boston, London, Berlin, Chicago y Tokyo, pero tambe e diferente caredanan na Aruba.