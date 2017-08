Habitantenan di Noord ta consciente cu henter e desaroyo den e districto aki ta danki na MEP

Cu awe Noord ta un districto importante y bunita ta danki n’e politiconan cu a sali for di cuna di MEP.

Politiconan di Noord manera un Felix Flanegien y un Charro Kelly, kendenan t’e prome politiconan cu a contribui na embeyece Palm Beach y Boegoeroei como camindanan principal y a construi tur e casnan di pueblo.

Ta politiconan manera Ramon Lee cu a percura p’e Compleho Frans Figaroa, Sporthotel, Parke Jaburibari y Centro di Pesca Hadicurari.

Tin mas politico cu ta origina di e cuna di MEP y a sigui percura p’e desaroyo di Noord, manera e construccion di scol basico nobo na Kudawecha. Y pa no lubida e Warda di Polis nobo na Shaba.

AVP A LUBIDA NOORD

Partido AVP di Emannan hamas y nunca a haci algo p’e pueblo di Noord. Awor den porta di eleccion e integrantenan di AVP ta bolbe bin Noord pa yuda gaña e pueblo aki.

Nan ta pasa cas pa cas y trata di gaña nos pueblo, pero e pueblo ta hopi inteligente pa comprende e practicanan manipulativo di AVP. Pues no mester cay den nan trampa.

E trampa ta pa nan haya voto di e pueblo di Noord pa nan sigui cu e destruccion di nos pais.

SCOL MAVO/HAVO/VWO

AVP su unico deseo ta pa nan keda sinta riba e stoel di Gobierno y nan ta kere cu Noord lo por yuda nan.

Tur locual AVP a logra pa Noord ta pa kita nos scol di MAVO/HAVO/VWO for di e pueblo aki. Mike y Benny a prefera uza e placa di FDA cu MEP a laga destina p’e scol di Noord pa nan a cumpra tramnan cu no a yuda cu nada. Nan a cumpra klinkers pa ful Aruba, pero nos districto di Noord no a haya ni klinkers.

Scol Santa Anna y Misa Santa Anna a haya un renobacion bao di gobernacion di AVP y esaki pa motibo di un downdraft cu a afecta e area aki.

Y asina mes AVP a destina un gran parti di e placa aki pa paga nan compinchinan.

HABITANTENAN TA SCLAMA

Pueblo di Noord tin un memoria social grandi y ta corda bon bon ken a traha na bienestar di e pueblo di Noord y ken ta contra pa Noord haya locual e merece pa cu su desaroyo.

Habitantenan di Noord ta sclama tur dia cu diripiente e integrantenan di AVP a corda cu Noord ta existi y nan kier bin piki voto den Noord: “Pueblo di Noord, para fuerte y bisa No na AVP!

Ban vota pa nos haya nos scol di MAVO/HAVO/VWO pa nos muchanan di Noord. Ban Vota MEP pa nos sigui desaroya. No keda atras, No tin berguensa, No tene miedo. Lanta para y bisa cu nos por percura pa oportunidad pa henter nos pueblo di Noord”.