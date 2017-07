Habitantenan di San Miguel super satisfecho cu trabou di Gabinete Mike Eman

Prome Minister Mike Eman diamars atardi a bishita e dos areanan di San Miguel, pariba y pabou di caminda, cu nan turno a yega pa wordo asfalta.

Habitantenan a sali saluda e mandatario y tabata hopi contento cu e desaroyo aki. Despues di a haya luz, awor nan cayanan a wordo asfalta.

“Nos ta contento di por cumpli cu e habitantenan di e bario di San Miguel,” Prome Minister Mike Eman a bisa n’e sitio den presencia di Director di DOW, ing. Marlon Croes y su staff.

E mandatario a bisa tambe cu “durante añanan nos a bin ta bishitando e barionan y San Miguel tabata un di nan y unda unanimamente a wordo bisa cu e habitantenan tin dos prioridad: Luz y asfalt.

Un par di luna pasa nos a pega e prome luz na San Miguel, mescos cu den hopi otro bario, y a keda e peticion grandi pa haya asfalt. Awor nos ta bolbe pa cumpli cu nan.”

Dos siman pasa a cuminsa asfalta e camindanan di San Miguel, e banda di Sasaki y despues a cuminsa cu e trabounan n’e banda pariba di caminda. Tur e camindanan di santo ta wordo asfalta.

Den e lunanan cu a pasa, Prome Minister Eman a bisa cu varios caminda di santo den barionan rond Aruba a haya asfalt. Esaki ta danki na un acuerdo cu a yega na dje cu Hulanda pa loke ta uzo di fondonan di FDA, cu ta placa di Aruba mes, pa inverti esaki y ehecuta trabounan di infrastructura.

Un parti a wordo uza pa camindanan daña dor di yobida, of unda cu no tabatin caminda di asfalt. Gobierno di Aruba a dicidi pa aloca rond di 17 miyon florin den infrastructura, pa camindanan cu a daña of pa construi camindanan nobo.

“Nos ta contento cu e trabounan ta canando basta rapido, danki na DOW y su empleadonan cu ta traha duro y cu ta haci tur lo posibel cu e fondo aki ta wordo bon inverti pa un mihor calidad di bida pa nos ciudadanonan, un bida cu menos stof.

Awe San Miguel ta conoce e mehoracion aki,” Eman a bisa.

DOW y su teamnan, e mandatario a finalisa bisando, ta trahando duro pa por cumpli cu peticion di barionan unda cu mayoria di camindanan ta di santo ainda.