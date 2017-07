Hendrik Tevreden, candidato di MEP: Mamanan soltero ricibiendo bijstand mester haya miho opcion pa progresa

Actualmente un di e gruponan mas vulnerabel ricibiendo bijstand na Aruba ta mamanan soltero; hopi di nan tin mas cu un yiu cu ta haci cu e placa no ta yeganan.

Tambe tin di reconoce cu e maneho di e placa no ta wordo haci na e miho forma. Ora cu mira e casonan aki di cerca, ta nota un patronchi cu ta resalta den mayoria di nan, segun Hendrik Tevreden.

Loke ta resalta bastante ta cu:

Nan ta hende muhe (mama); Nan ta hoben; Soltero; Tin un of mas yiu.

Tambe por nota cu hopi bes e generacion cu ta sigui, ta keda den mes patronchi, por bisa cu a pasa di generacion pa generacion.

Profesionalnan den e ramo aki ta señala cu mayoria di e mamanan a ‘drop out’ di scol, of no tin un estudio mas halto cu MAVO, cual ta strobanan di haya un trabou cu ta duna nan mas espacio financiero.

Lastimamente cu na e momento nan aki no tin un trayecto adecua pa guia y/of yuda e mamanan riba bijstand pa drenta den un sistema diferente unda cu nan lo tin e oportunidad pa nan por haya mas sosten y progresa realmente, Tevreden ta splica.

Guia financiero

Meditando rib’e problematica aki, ta bini na mente con importante e rol por ehempel di Stichting Balansa Nobo lo tabata den situacionnan asina aki.

Un Fundacion cu a wordo cera pa Gobierno, pero cu tin un derecho legitimo di existencia.

Na 2014, Banco Central di Aruba a indica cu poco mas di 30 porciento di nos poblacion ta biba riba (over) nan budget y esaki no ta un excepcion den personanan cu ta cobra bijstand.

Cu e cifranan aki bo por saca afo cu e grupo aki tin un problema structural den maneha nan entrada of simplemente cu e entrada no ta suficiente. Nos ta di opinion cu e momento a yega pa implementa un plan di accion di inmediato pa nos poblacion, Tevreden ta mustra.

Opcion pa progresa

Mayoria di e personanan y particularmente e grupo di mamanan soltero hoben cu ta cobra bijstand ta remarcabel cu nan tin abilidad y talentonan tremendo, pero pa diferente motibo no por a termina nan scol secundario of fortifica nan mes den nan talento(nan).

No por lubida e factor financiero cu ora cu tin un of mas yiu y un entrada abou, no tin suficiente espacio pa por paga un cuido of crèche cual ta haci’e mas dificil pa nan por logra busca opcionnan pa progresa. E ultimo aki nos lo amplia riba dje den nos proximo relato, Tevreden ta sigura.

Den nos plan Ho.Pe – Horizonte Perspectiva, e vision ta pa minimalisa esunnan cu ta den e situacion aki, brindando nan perspectiva y un opcion pa progresa. Lo percura pa nan keda den un trayecto bou di guia hunto cu ayudo di profesionalnan cu lo duna guia pa nan consolida nan pasonan pa un miho futuro pa nan mes y pa nan yiu(nan).

Un maneho mas humano y integral tin di wordo implementa pa asina por logra tin un miho resultado cu locual cu nos ta mira awor. Esey ta nifica cu tin di percura p’e fasenan den e proceso pa logra cu e cliente por wordo yuda, ta sosode na un y mesun Departamento.

Den otro palabra, e problema ta wordo soluciona na un solo Departamento sin cu e persona tin di pasa tanto Departamento prome cu e por haya e ayudo necesario. Si e trahado social y e sanador di debe ta den un solo Departamento, e persona cu a bin busca ayudo por sali for di su debe of miho ainda, haya guia fo’i cuminsamento con pa maneha e poco cu e ta ricibi di bijstand, mas miho posibel. E ora den un forma controla nos lo baha e cantidad di persona cu tin un problema financiero y preparanan pa drenta e siguiente fase unda cu nan no lo ta depende di bijstand mas, Tevreden ta duna di conoce.

Plan Ho.Pe ta practico, realistico y realisabel. Na luga di traha solamente represivo, lo actua den un forma proactivo creando oportunidadnan nobo pa e grupo di personanan aki y percura pa trecenan na un nivel nobo cu lo beneficia nos comunidad den su totalidad.

Ami ta di e generacion cu ta para pa trece cambio di berdad, lidernan cu lo percura pa Aruba realmente ta prome, Tevreden ta termina.

Cu bo sosten y confiansa den Señor nos ta logr’e! Sigimi riba Facebook: Hendrik Tevreden 2017 #ArubaProme.