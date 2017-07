Henny Eman, amigo di Watty a introduci Edu Vos como e siguiente candidato riba lista di AVP

Lider di Partido, AVP, Mike Eman tabata emociona na momento cu el a hiba discurso na lansamento di Edu Vos como candidato riba e lista di victoria.

Mike Eman a recorda mescos cu Edu con 20 aña pasa un Vos a introduci un Eman riba escenario. “Esey tabata e custumber di dos ruman, Henny cu Watty.”

Eman a recorda tambe cu no por tabatin un reunion of evento grandi cu tabata wordo teni y cu no tabata culmina den un discurso sumamente conmemovador y inspirativo di Watty y na final di e discurso ey tabata sigui di bos y alma di Watty e introduccion di Henny Eman. “Pesey t’asina bunita cu Henny a introduci Edu awe. Historia ta yama nos pa pone den secuencia circulonan cu por continua trabounan importante p’e pais aki.”

Lider di AVP a bisa cu awe como lider di partido na 2017 el a expresa na tur hende cu un di e responsabilidadnan importante cu e tin den formacion di e lista 2017 ta pa tin un ekipo ganador y na mes momento tin un ekipo tambe combina cu un generacion nobo cu ta cla pa sigui cu e trabou grandi.

“Unicamente e partido aki, basa riba idealnan, stimacion p’e pueblo y e pais aki por haci. Ta pesey mes tambe cu Edu ta parti awor di e ekipo aki.”

Mike Eman: “E partido aki tin algo sumamente profundo. E no ta simplemente un organisacion politico di personanan cu ta forma un lista. Historia y raiznan di e partido aki ta asina fundamentalmente ancra den nacimento di pais Aruba cu e ta parti esencial di e pueblo di e pais aki.”

Eman a sigui bisa cu riba e suelonan den Rancho a resona pa prome bes e bosnan cu a pidi pa Aruba un dia ta ‘baas den nan mes cas’.

For di e suelonan di Rancho piscadornan a lanta, a marcha y a tuma botonan di bela pa topa cu gobernadornan cu tabata bishita Aruba pa duna nan e mensahe cu Aruba un dia kier ta un pais autonomo den Reino Hulandes.

“Esey ta fundeshi di e partido aki.” AVP ta un partido cu un historia, un partido cu a lanta pa un causa, un lucha, un deseo.

Lider di partido a yama Edu Vos, sobrino di Watty Vos, bon-bini riba e lista berde. E lista victorioso.