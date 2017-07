Herve Ruiz, esposo di Parlamentario mr. Xiomara Ruiz Maduro – Ta deteni y encarcela, debi n’e palisa cu el a duna su esposa

Un hecho sigur di condena

Aparentemente no ta prome biaha, y como tal loke ta sosode den 4 muraya ningun hende no sa. Esaki por a tende ayera, ora cu a bira conoci cu esposo di Parlamentario di MEP, Xiomara Ruiz Maduro a maltrat’e malamente den fin di siman.

Ta trata aki di Herve Ruiz, kende manera hopi hende conoce, no ta un persona violento, pesey ta surgi e pregunta ta kico a pasa, cu e biaha aki, publicamente el a dicidi di baha su rabia riba su casa.

Pero bisando esaki, no ta duna Herve Ruiz y ningun homber pa lanta man contra un dama. No ta importa kico e por a haci. Solucion semper tin y por busca, sin cu mester bay over na violencia domestic. Pesey loke e esposo di Xiomara Ruiz Maduro a haci, ta di condena.

E hecho aki mester a tuma lugar diabierne ultimo, y tabata den fin di siman, cu Polis a logra detene Harve Ruiz y ta encarcela actualmente.

Manera menciona, no ta prome biaha cu Parlamentario di MEP, Xiomara Ruiz Maduro ta ser maltrata di e forma aki, pero e biaha aki si el a bisa ta basta. Asina Xiomara Ruiz Maduro a dicidi di denuncia loke cu a pasa e biaha aki.

Herve lo a bisa su amigonan cu despues di eleccion, lo e divorcia, ya cu e no por mas e trato cu e ta haya di su esposa Xiomara.

E por ta un persona dificil pa papia cune, pero manera menciona, esaki no ta duna Herve e autoridad pa maltrata su casa di e forma aki. Cu manera nos a ser informa, Xiomara a keda severamente herida.

Un situacion fastioso, cu nos sigur ta condena, pasobra ningun homber n’e mundo aki, tin derecho di maltrata su señora of cualkier ser queri, manera un dama.