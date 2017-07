Hipólito “Eddy” Ras: Crea y logra oportunidad igual den enseñansa lo bay tin efecto positivo cu ta mehora productividad di trabou

Tanto CFT y IMF a señala den nan raport cu un di e retonan structural cu Aruba tin su dilanti, ta e situacion cu e productividad di trabou ta abou. Productividad di trabou ta con efectivo empleadonan ta presteer. P. e. tin un proyecto cu mester wordo ehecuta den un periodo di 4 luna, y por dicidi di bay haci uzo di 5 of 10 empleado. Dor di haci uzo di menos empleado (dus 5 den e ehempel aki) e productividad ta grandi, p’e motibo cu menos empleado lo haci e trabou en bes di haci uzo di mas empleado. Otro manera di midi e productividad di trabou ta si haci uzo di mas empleado y e proyecto lo termina den un periodo mas cortico.

Den e ehempel menciona esey nifica, haci e proyecto cu 10 empleado pero en bes di termina e proyecto den 4 luna, ta termin’e den 2 luna di tempo, segun Eddy Ras.

Un di e factornan cu tin influencia pa mehora productividad di trabou ta enseñansa. Enseñansa tin influencia riba productividad di trabou, como cu un empleado cu tin bon conocimiento riba su materia lo presteer optimal. Aunke cu enseñansa na Aruba conoce su limitacionnan mester percura pa por ofrece tur locual cu por y cu e miho calidad.

Cu limitacion ta wordo comprendi cu no ta tur opleiding tin na Aruba (p. e. scheepvaart, luchtvaart, etc.) y momento di sigui studia, hopi hobennan mester sigui un estudio avansa den exterior, Ras ta splica.

Momento cu ta bay traha rib’e topico enseñansa, mester evalua ki oportunidadnan enseñansa mester por ofrece pa keda mehora productividad di trabou. Tres punto cu ta hunga un rol grandi entre e relacion di enseñansa y productividad di trabou ta:

“Scholing”. Momento cu empleadonan ta bon educa nan productividad di trabou lo ta halto. Aki ta unda cu calidad ta di suma importante. E calidad ta percura cu un alumno ta domina e materia optimal. Dor di domina su materia optimal e por funciona den su trabou na un manera optimal.

“Bijscholing”. Bijscholing ta brinda oportunidad pa ciudadanonan keda desaroya nan mes p’asina nan no cay atras segun nan trabou ta desaroya. Y tambe crea oportunidad pa esnan cu pa un motibo of otro no a haya oportunidad pa sigui un opleiding.

“Herscholing”. Un persona cu a sigui un opleiding cu no ta pas cu su persona, lo no duna productividad optimal cu consecuencia cu su productividad di trabou lo keda cada bes bira menos. Y pa es motibo mester tin e oportunidad p’e haya chens di sigui un otro opleiding cu e ta sinti cu ta pas mas cu su personalidad, Ras ta mustra.

Mehora productividad di trabou tin su beneficionan pero tambe e ta trece su retonan. E beneficio di un miho productividad di trabou unda cu companianan por funciona optimal cu menos empleado, ta crea cu e companianan tin e flexibilidad di ofrese un miho salario pa por sigui competi. Empleadonan cu tin un miho salario ta contribui mas cu economia di Aruba.

E reto cu empleadonan tin miho productividad di trabou ta trece cu lo bay tin mester di mas empleo. Como cu mehora productividad di trabou ta haci cu compania por drei cu menos empleado, ta haci cu si no crea empleo lo tin como consecuencianan cu un grupo di habitante lo ta desemplea. Pa crea mas empleo cu miho salario y cu ta brinda mas variacion den profesion, POR lo ehecuta den e siguiente gobernacion:

Expande turismo pa medio di fast ferry entre e islanan Aruba, Corsou y Boneiro.

Introduci pilar economico nobo cu ta e curason di Fourth Industrial Revolution, Ras ta continua.

E pilar economico nobo lo ta enfocando riba companianan high tech, E-business, startups, business incubators, companianan fintech y otro actividadnan economico inovativo basa riba tecnologia nobo.

Pa ta atractivo pa introduci un pilar economico nobo lo:

Introduci incentivonan fiscal;

Stimula creacion di un fondo di inversion;

Brinda e infrastructura necesario cu e meta pa desaroya un sector economico nobo.

Pa crea y logra oportunidad igual pa tur alumno, mester haci enseñansa acesibel pa un y tur. Pa es motibo POR lo introduci enseñansa cu ta wordo subsidia pa Gobierno, completamente gratis. Tanto p’e alumnonan di scol preparatorio, scol basico y scol secundario, Ras ta termina.