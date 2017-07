Hipólito “Eddy” Ras (POR): Formula un maneho pa atende alumnonan cu problema di conducta pa medio di un structura disciplinario

E conducta di un alumno ta un factor cu tin influencia drastico riba su resultadonan den enseñansa. Un di e motibonan pa cual cu hopi alumno no ta alcansa e puntonan segun norma, tin di haber cu mal conducta. Mayoria di e alumnonan cu un conducta indesea, tin capacidad pa sigui un scol cu bon resultado. Pero nan comportacion ta stroba nan cu nan no ta alcansa nan puntonan necesario. Como cu no ta alcansa e puntonan segun norma, ta haci cu nan ta wordo cualifica pa bay un scol bou di nan nivel of ta baha di un nivel pa otro nivel di scol, segun Eddy Ras.

Como cu alumnonnan cu problema di conducta ta keda cu mesun comportacion, ta haci cu den un nivel mas abou tampoco nan no ta bay ta exitoso. Cu e consecuencia cu e hoben ta sali for di scol sin un diploma, y cu oportunidad grandi cu na edad jong ta bira un drop-out.

Pa es motibo drop-out na scol no ta un hecho, si no un proceso. E mesun comportacion inadecua ta influencia / perhudica otro alumnonan den klas. Unda cu hopi tempo di les ta bay na coregi e klas durante les, en bes di educa y reta e alumnonan den e materia, Ras ta splica.

Na Aruba tin diferente nivel di scolnan cu a wordo ehecuta pa cada alumno segun su capacidad di siña. Pa medio di baha un alumno cu problema di conducta di un nivel di scol pa otro nivel, no ta maneho cu lo duna e mihor resultado. E lo no duna miho resultado como cu ta su conducta ta su problema y no su capacidad. E maneho di baha un alumno cu problema di conducta, ta un maneho cu ta schuif e situacion di un instancia pa un otro instancia.

Di un scol pa un otro scol, Ras ta sigui bisa.

Tur alumno cu ta bay un scol publico of un scol cu ta wordo subsidia pa Gobierno, ta costa Gobierno un suma pa cada aña escolar (e suma ta depende di e tipo di scol).

Pa cada aña cu alumnonan ta keda sinta of sali for di scol sin diploma, ta sumanan cu a wordo inverti sin resultado positivo. Y hopi alumnonan cu ta keda sinta y/of ta sali sin diploma for di scol, tin di haber cu nan comportacion.

Apesar di e suma di placa cu Gobierno ta inverti, ta bin resulta cu e hobennan aki ta bay bira empleado cu ta bay traha pa salario minimo. Esaki ta pone cu nan no tin ambicion pa bay dilanti den bida y ta bay sigui pasa mesun actitud pa nan yuinan. Mayoria di e alumnonan cu problema di conducta ta bin dor di e situacion cu nan a bin ta lanta aden.

E situacion cu nan a bin ta lanta aden por ta diferente motibo: mayornan problematico, pa motibo di situacion financiero na cas nan tin falta di atencion, negligencia di mayornan, etc, Ras ta mustra.

Leerplicht a wordo introduci cu alumnonan entre 4 pa 16 aña mester sigui un enseñansa. Leerplicht no ta solamente inscribi na un scol y presenta na scol durante aña escolar.

Mescos cu alumno tin su derechonan, e tin su debernan tambe. Esey ta haci cu alumno mester cumpli cu e reglanan y instruccionnan di un scol y di enseñansa. Como cu su problema ta su actitud y no tin e comportacion pa ta den klas, ta indica cu mester traha riba su conducta.

Pa medio di un structura disciplinario por formula un maneho, pa por asisti un hoben pa traha riba su conducta. Pa e structura disciplinario ta efectivo, cada hoben cu problema di conducta mester wordo atendi segun su necesidad y e tempo necesario. Unda cu e tin un miho comportacion p’e por wordo integra den un klas p’e sigui su enseñansa. Yuda un alumno cu problema di conducta y mehora su comportacion, bo ta yud ‘e pa haci uzo di su capacidad na un manera positivo y bo ta dun’e guia pa un nivel mas halto y cu miho resultado.

Si no e oportunidad ta grandi cu e alumno ta bay haci uzo di su capacidad pa cosnan negativo. P. e. na scolnan di profesion docente ta educa e alumnonan pa bira automonteur, y aki fo nan ta siña y wordo motiva pa bira autohorteur, Ras ta remarca.

Logicamente mester evalua e situacion cu nan ta bin ta crece aden si ta esun adecua.

Unda cu si mester asisti e mayornan of mayornan tambe lo mester sigui un programa.

Pa medio di duna cada situacion su atencion necesario, como Gobierno bo ta tuma un maneho lo guia un pais pa un miho calidad di bida, tanto financiero y socialmente, Eddy Ras ta termina.