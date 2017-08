Hipólito “Eddy” Ras (POR): Un pilar economico nobo mester wordo introduci den enseñansa pa prepara e localnan tuma e empleonan over

Un pilar economico nobo cu POR lo introduci cu ta un kennis economie, ta e curason di Fourth Industrial Revolution. E pilar economico nobo lo ta enfocando riba companianan high tech, E-business, startups, business incubators, companianan fintech y otro actividadnan economico innovativo basa riba tecnologia nobo, segun Eddy Ras.

E kennis economie ta crecemento economico basa riba conocemento tecnico. Dor di conocemento tecnico por brinda pa medio di programanan digital mas servicionan cu solamente servicio turistico. Pa un pilar economico ta exitoso y pa den futuro hobennan di Aruba tuma e empleonan over, mester introduci un opleiding cu ta especialisa e hobennan den e materia di ICT. ICT ta para pa “Informatie en Communictaie Technologie.

E ta un materia cu ta pasa riba:

Informatiesysteem (informatiesysteem ta un sistema cu tur informacion ta wordo poni hunto, por analisa e situacion y informacion por wordo presenta).

Telecomunicacion.

Computer.

E motibo pa cual cu mester introduci un opleiding basa riba un pilar economico di un pais ta, cu enseñansa ta produci empleadonan pa un pais su pilar(nan) economico. Enseñansa ta educa e hobennan cu ta e futuro empleadonan e competencianan cu nan tin mester pa por ta exitoso den nan futuro trabou.

Dos di e competencianan cu enseñansa ta brinda na e alumnonan ta:

E conocemento cu nan mester tin.

E abilidad cu nan mester por eherce.

Pa medio di e dos puntonan menciona e alumno ta siña domina y ta creativo den e materia. Creativo paso e persona sa ki opcionnan e tin momento cu e tin resolve un situacion.

Y di e opcionnan e lo sa di dicidi cua lo ta e miho solucion.

Tambe enseñansa ta educa su alumnonan e comportacion cu nan mester tin momento cu nan drenta sector di trabou, Ras ta mustra.

Un di e motibonan pa introduci un pilar economico nobo ta pa tin mas empleo cu miho salario, y cu e meta pa den futuro bo hendenan local tuma e puestonan over.

Tambe ta bay tin mas variacion den trabou cu ta brinda mas persona pa eherce un profesion cu e ta haya cu ta pas cu su personalidad. Si e hobennan no ta domina e materia mane debe ser, nan no por bay eherce e profesion. Si no locual cu lo bay sosede ta cu na trabou e persona lo bay siña e trabou en bes di sa kico e trabou ta encera.

Na mesun momento si no tin suficiente persona cualifica pa eherce e profesionnan, ta bay over na busca trahado for di exterior pa haci e trabou. Cual cu ta haci cu den futuro cu e localnan tin cu bay gana menos salario of keda sin empleo, Ras ta termina bisando.