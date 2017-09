Homber haya morto na un cas na Sero Largoweg

Tabata diasabra mainta pa 06.29 cu Centrale Post a haya informacion cu na un adres Sero Largoweg un persona masculino a wordo encontra cu no ta duna señal di bida.

Ora cu patruya policial a yega n’e sitio a bin constata cu e persona tin perforacionnan di bala. N’e momento ey patruya di San Nicolas, BFTO y Recherche San Nicolas y demas autoridadnan a presenta n’e sitio.

Mas laat a logra identifica e persona aki como Roy Thijssen.

Esnan cu ta investigando e caso aki, ta kere cu aki ta trata di un problema di gang. Ultimo tempo den e bario tin masha tiramento, dunando indicacion cu tin masha arma den comunidad.

Den e cas na Sero Largoweg, no tin coriente. No ta conoci, si e persona aki ta bibando den e cas of el a core bay sconde despues di recibi e tironan aki, cu a causa su morto.

Polis ta pidi si tin hende cu por tin cualkier informacion yama 100 of nos tiplijn 11141.