Hotelnan no ta di acuerdo cu e “beach policy”

Mayoria di hotel, no ta nada contento cu e Beach Policy cu Gobierno aki a introduce. Nan no ta di acuerdo cu e tarifa cu a keda stipula cu mester paga p’e permiso. E tarifa de facto ta varia depende di e cantidad di espacio cu cada hotel ta usa pa pone nan stoelnan pa tuma solo, etc., pero tambe p’e palapanan construi riba dicho espacio.

Hopi di e hotelnan aki ni a paga nan debe di 2016, pa cual a duna esnan cu debe un ultimatum cu lo tuma accion si no cumpli cu nan obligacion financiero.

E hotelnan a entrega nan obheccion y hasta ta evaluando un caso den Corte. E decision cu mester tuma ta, si e ta bira un caso administrativo of uno fiscal.

Tabata den edicion di Amigo di diahuebs ultimo, por a lesa cu abogado p’e hotelnan ta mr.Ronny Wix, kende a reconfirma cu mayoria di e hotelnan no kier paga, pasobra nan no ta di acuerdo cu e tarifa cu Gobierno ta cobra.

Ta cobra pa un espacio cu ta publico, cu de facto ta liber pa ser usa pa local y turistanan si por bisa nan net nada.

Di acuerdo cu abogado Wix, Gobierno ta cobra 135 florin pa m2 y ta bisa cu pa cada stoel di beach, mester di 4 m2 cu ta haci cu e hotel mester paga 540 florin pa aña pa cada stoel. Hotelnan no tin nada pa cobra, pero Gobierno mester baha su tarifa.

Si e bira un caso administrativo, e mester wordo atendi pa Corte di LAR, pero si e cobranza ta cay bao di leynan fiscal, e lo mester wordo atende pa un Corte specialisa den leynan fiscal.

Pesey na opinion di abogado, mr. Ronny Wix ta keda na Corte dicidi na cua Corte mester acudi.

Originalmente Gobierno a stipula dia 1 di mei como deadline p’e hotelnan paga nan debe atrasa prome cu haci nan peticion pa vergunning p’e aña aki.

Si e hotelnan no cumpli, e intencion ta pa manda Polis riba e beachnan pa elimina tur palapa y stoelnan cu ta ser usa p’e hotelnan pa nan huespednan.

Hotelnan a cuminsa un caso sumario, pa evita pa Polisnan causa “destruccion” na nan propiedad, pero Gobierno a bay di acuerdo cu e demanda aki, te ora cu tin claridad di Corte di Husticia riba si mester paga e tarifa of no.