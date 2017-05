Hugo Themen como referee Internacional na e Campionato Panamericano Jubenil na Guayaquil

For di Federacion Panamericana de Levantamiento de Pesas, Aruba Amateur Weightlifting Association a ricibi un invitacion pa sr. Hugo Themen bin traha como referee den e Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas cu a tuma lugar na e ciudad di Guayaquil na Ecuador for di 1 pa 8 di mei 2017. Den e Campionto Panamericano Jubenil no menos cu 20 referee internacional a wordo invita pa bin dirigi e campeonato aki.

Den e campionato Panamericano Jubenil tabata tin participacion di 14 pais cu ta Argentina, Chile, Curacao, Costa Rica, Colombia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Peru, Puerto Rico, Santo Domingo y Venezuela. E competencia mes a tuma lugar den e Coliseo Voltaire Paladines Polo di e Federación Deportiva del Guayas den ciudad de Guayaquil.

Den e campeonato aki a participa diferente atletanan cu a gana titulo manera Campion Mundial y Campion Olimpico den categoria di Youth y Jubenil. Durante di entregamento di medaya na atletanan ganador, Hugo Themen a wordo jama pa ortoga esaki den categoria di femenino.

Aruba Amateur Weightlifting Association kier a gradici Sport Subsidie Commissie y Lotto pa Deporte cu a cubri e biahe pa Guayaquil y ta manda palabra di pabien na sr. Hugo Themen cu a fungi como referee internacional den e Campionato Panamericano Jubenil na Guayaquil, Ecuador.