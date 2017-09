Hulanda ta cla pa ricibi post for di Aruba atrobe, pero e embargo ta vigente pa otro paisnan den Europa

E siman aki Post Aruba N.V. a informa di un situacion pa cu un “backlog” (acumulacion di post) na Hulanda pa cual aeropuerto Schiphol no tabata aceptando post. Pero awe KLM a informa Post Aruba N.V. cu por cuminsa manda post atrobe, pero e embargo lo sigui vigente pa otro paisnan den Europa.

Esey ta nifica cu ta procesa postnan pa Hulanda so mientras cu esunnan pa otro pais lo warda un rato pa elimina e retraso cu tin. Ta bon pa menciona cu e embargo ta mundial pero ta haciendo excepcion actualmente pa 9 pais, entre nan Aruba, cu a haya “green light” awe pa manda post atrobe pa Hulanda.

E backlog aki no tin nada di haber cu Post Aruba of su tarifa special, pero e situacion aki ta en general, e ta conta pa tur pais cu ta manda post pa Hulanda. Como compensacion pa clientenan cu no a logra manda nan paki pa Hulanda durante e periodo di e tarifa special pa motibo di e backlog, Post Aruba ta extende e special aki te cu dia 20 di september 2017.

Pa mas informacion riba servicionan di Post Aruba N.V., bishita e website www.postaruba.com of check nan paginanan riba Facebook, cu ta Post Aruba N.V. y Aruba Stamps.