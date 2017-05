Hunto cu Rachid Saragoza di Bonaire, Chanon Rivera cu papel clave den caso Drum

KRALENDIJK — Durante e promé dia di tratamento di e caso Drum, den cua Polis Ferry Bakx a pèrdè su bida pa medio di dos bala di arma di candela dia 17 di augùstùs aña pasá, a cuminsá bira evidente cua ròl cada un di e 7 acusadonan tabatin den e caso.

E organisador principal tabata Rachid Saragoza na Bonaire. El a haci contacto cu Chanon Rivera na Venezuela.

Riba dia di e atraco fatal mes Nitzael Padilla Gutierez, esun mas jòng den e Venezolanonan, t’esun cu lo a lòs tiro riba Bakx

Polis a interogá Chanon Rivera, alias Chamo, riba e contactonan via whatsapp cu e tabatin cu Rachid Saragoza.

Rivera sinembargo no ta mencioná asunto di importacion di droga, siendo cu su biahe pa Bonaire tabata pa cometé kiebro, ladronisia y atraco.

Rivera tabata permanecé na Aruba, na unda el a topa cu un persona cu a bis’é cu e conocé na Bonaire un persona cu tin un lancha y tin cierto trabou pa haci.

E no a precisá kico e trabounan cu mester a haci tabata. Asina el a bin den contacto cu Rachid Saragoza, kende a resultá den transporte di droga y arma na Bonaire.

“Nos a sali pa 10’or di anochi for di Venezuela. Siguiente dia nos a yega Bonaire, na unda nos a haña e acogida necesario. Mas o ménos dos pa tres siman promé cu nos a yega Bonaire mi tabatin contacto via whatsapp cu Rachid, inicialmente via Capi”, Rivera a trece dilanti, agregando cu e no tabata conocé Rachid personalmente promé.

Ta na Bonaire el a sera conocí cuné.

Den e dianan cu a sigui nan a cuminsá planea posibel atraconan cu lo por a bay kometé. Rivera a bisa cu nan kier a bende e cocaina cu nan a trece. Tambe a papia tocante bendemento di arma di candela. Ta na final e cuestion di ladronisia y atraco a bin dilanti.

E secuencia di e diferente accionnan aki a bira punto di discusion den Corte ayera. Rachid ta bisa un cos y Rivera ta bisa otro cos.