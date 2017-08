Iglesia Catolico ta encurasha su fielnan pa vota consciente

Rumannan! Den e ultimo simannan aki nos por scucha diferente discurso-, debate- y pensamentonan di e politiconan, cu lo participa na e proximo eleccion Parlamentario dia 22 di september 2017.

Iglesia ta encurasha cada cristian rib’e importancia cu e tin di eherce su derecho di voto. Iglesia ta respeta y ta promove e libertad y reponsabilidad politico di cada ciudadano.

Di otro banda Iglesia tin e mision di emiti un huicio moral, hasta den asuntonan politico, ora cu e derechonan fundamental di ser humano ta wordo trapa of salbacion di alma ta exigi esaki. Ta responsabilidad di cada sacerdote pa den e ambiente aki yama atencion di e fielnan cristian si e pensamentonan of ideologia di un partido politico of di un politico ta bay contra di exigencianan di indole moral, contra e derecho fundamental di e hende of contra e siñansa di e Evangelio.

Ta deber di Iglesia pa semper y tur caminda proclama principio moral, incluso loke ta referi na orden social, asina tambe duna huicio tocante cualkier asunto humano. Cada sacerdote mester abstene su mes di promove of haci propaganda pa un partido politico of di participa directamente den actonan politico, ya cu e ta atende cu fielnan cu ta simpatisa diferente partido politico. Cada pastor, cu ta stima Dios y su hendenan, ta obliga di haci e votado consciente, pa no vota en fabor di esnan cu no tin ni amor, ni respet pa autoridad di Dios.

Ta nos responsabilidad di informa y educa publico en general rib’e criterionan moral cu ta influencia nos derecho di voto: un politico cu no tin respet pa Dios ta incapaz di stima su prohimo; un politico cu su ideologia ta bay encontra di ley natural y ley divino; un politico cu ta desea di aboli e mandamentonan di Dios.

Tur e criterianan aki ta di un politico, cu “cueste lo que cueste”, kier busca su voto riba custia di e pueblo, poniendo derecho humano na prome luga. Ki luga Dios ta ocupa den e politico su bida?

Un sacerdote, primordialmente mester coregi y educa e fielnan riba e caminda di berdad, poniendo Dios na prome luga. Atrobe riba mesa di nos politiconan tin e tema di matrimonio di hende di mesun sexo. Nan ta trece esaki como derecho humano y asunto di tolerancia. Matrimonio homosexual no ta un derecho humano. Dios a crea nos liber y semper nos tin tur derecho di scoge.

Palabra di Dios ta bisa nos: “Mi ta yama shelo y tera pa testigo, awe mi ta laga boso scoge entre bida cu morto, entre bendicion cu maldicion. Scoge anto pa bida, ya boso y boso descendientenan por biba” (Deut 30,19 / Yer 21,8).

Iglesia ta preocupa unicamente pa salbacion di nos alma y p’esey ta yuda nos scoge pa bendicion y bida.

Si Iglesia ta expresa su mes contra matrimonio homosexual, no kiermen cu Iglesia ta rechasa algun persona sea masculino of femenino, sino cu Iglesia ta preocupa su mes pa cada persona, por haya nan salbacion.

Un politico cu kier complace su votadornan mester ta mescos cu un mama cu ta stima su yiu y p’esey no por complace den tur cos p’e no bira un delincuente. Asina tambe Iglesia como mama educador su NO mester resona pa evita perdicion di almanan y demoralisacion di nos pueblo. Nos no por permiti pa nos pueblo bira un Sodoma y Gomora.

Pa loke ta trata nos rumannan homosexual, catecismo di Iglesia ta bisa lo siguiente: “Homosexualidad ta referi na relacion entre homber of entre muhe cu exclusivamente of predominantemente ta sinti atraccion sexual pa persona di mesun sexo. Basando su mes riba Santo Scritura, cu ta presenta e relacionnan aki como degeneracion grave, tradicion semper a declara cu acto homosexual ta desordena di nan propio naturalesa interior.

Nan ta contra Ley natural. Nan ta cera e acto sexual pa e don di bida. No por aproba nan bao di ningun circunstancia. Persona homosexual ta yama pa practica castidad.

Pa medio di e virtud di dominio propio, cu ta hiba nan na libertad interior, pa medio di oracion y gracia sacramental, nan por y mester progresa gradualmente y cu determinacion yega na perfeccion Cristian. CCC 2357-2359.

Kico ta e consecuencia cu esaki ta trece? Balor familiar ta bay perdi; loke ta natural ta cambia su mes den artificial; cera porta pa futuro generacion dor cu nan no por procrea; mas problema social; mas caso di malesa transmiti sexualmente (MTS) dor di practica actonan sexual cu no ta natural. Esaki ta trece e consecuencia cu Aruba ta bira un centro di libertinahe cu e solo echo di complace e gruponan cu ta sinti nan mes afecta.

Unda e derecho di esnan cu si ta kere den un union entre un homber y un muhe ta keda?

P’esey rumannan ban comporta como hende di fe y no busca bienestar material of placer pasahero, sino bienestar moral cu ta e porta pa un futuro feliz, duradero y eterno. Scoge pa un politico cu ta para firme pa e mandamentonan di Dios, e politico cu ta pone Dios central den su bida, e politico cu ta para pa norma- y balornan cristian, p’e politico cu ta bisa: no na matrimonio di mesun sexo, no na aborto y otro temanan cu ta degrada e bida humano.

Un dia nos mester duna cuenta na Dios con nos a cumpli cu su mandamentonan. Laga nos keda responsabel pa nos actonan personal. Pica ta un acto personal. Nos mester ta mas serio, ora nos tin un responsabilidad pa picanan cometi dor di otronan, ora nos coopera cu nan, dor di participa directamente y boluntariamente na nan; dor di ordena, conseha, alaba of aproba nan; dor di no divulga nan of no stroba nan ora nos tin obligacion pa haci esaki; dor di proteha hacido di malo.

P’esey rumannan, fielnan, politiconan y publico en general, mi ta exhorta boso prome cu boso tuma cualkier desicion, pa consulta esey den presencia di Dios, pa medio di oracion.

Dios proteha nos pueblo y no laga nos cay den tentacion, ma libra nos di tur malo. AMEN.