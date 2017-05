Imagen di cameranan di seguridad tabata crucial pa por a soluciona e desaparicion di Adriana Morales de Florencio

Basta grabacion di camera e team investigativo a pasa dor di dje prome cu nan por a haya pista di e homber sospechoso R.S. kende lo tabata hunto cu e dama, kende ta miembro di tripulante di e crucero Navigator of the Seas, kende riba su dia liber kier a conoce mas di Bonaire, pero a bin haya su morto na loke por a spera di lo por pasa na Bonaire.

Despues di e imagennan aki autoridadnan a mobilisa mesora cu entradanan hudicial caminda a realisa detencion di e sospechoso. Entretanto e mayornan di Adriana Morales de Florencio a yega Bonaire a yega for di Mexico.

Nan a ser ricibi pa Cuerpo Policial y tambe un team di slachtofferhulp, Gezaghebber di Bonaire tambe a reuni cu e mayornan na Warda di Polis.

A splica n’e mayornan kico e situacion ta despues di a bin encontra e curpa sin bida di nan yiu dera den e kunuku cu yama Don Antonio patras di e dam grandi na Playa Grandi.

Diadomingo mainta a termina cu sacamento di e restonan mortal di e dama for di e kunuku.

E curpa sin bida tabata den basta bon estado, loke ta un indicacion cu e no tabatin hopi dia morto. Investigacion ta den full swing.

Noticia Live 99 FM, di kende nos tin permiso, a suministra nos cu e imagenan cu camera a capta di e sospechoso moviendo cu e dama na altura di Malek.

T’e asesino mes a mustra unda el a dera tripulante di crucero ta dera na Bonaire, despues di e mat’e.

E crucero Navigator of the Seas di Royal Caribbean International, a sali for di Miami dia 18 di april pa un biahe di 9 dia den Southern Caribbean.

E barco tabatey dia 19 di april for di 6:00 am te cu 5:00 pm den Waf di Aruba. Despues e barco a sali y bay rumbo pa Kralendijk, Bonaire.

Adriana Morales de Florencio, un miembro di tripulacion di Navigator of the Seas, y originalmente procedente di Mexico. Manera ta custumber, den nan oranan liber, e miembronan di tripulacion por baha y bay tera ora cu e barco ta mara den waf. Y nan tin di percura pa regresa na tempo, p’e barco sigui su rumbo.

Adriana a baha di e barco banda di 12:00 pm, cu un blusa preto sin manga, jeans short, y zapato preto. E dama ta delega y naci na 1993, e tabatin 24 aña.

Como cu e no a raporta mas bek n’e crucero, esaki a bandona Bonaire y a bati alarma na autoridad.

Navigator of the Seas tabata rumbo bek pa Miami, unda el a prepara pa un biahe Transatlantico pa Southampton, Inglatera.

Studiante tur camara di seguridad cu tin na Kralendijk, ta unda cu por a mira e dama bahando di Navigator of the Seas, y poco despues a mire den compania di un homber local. Esaki ta unda cu autoridad di e isla a enfoca riba dje.

Ora cu porfin a logra identifica e homber riba e video, autoridad a actua y a detene e persona. A cuminza interoga e sospechoso, y a hasta haci algun razzia na varios cas.

Finalmente t’e sospechoso mes a basha abao, y a hiba autoridad na un area cant’i lama cerca di Playa Grandi, den area di Dam Grandi. Mester a coba y a bin haya cu e restonan mortal di un persona.

Mientrastanto for di Mexico, gobernantenan di ciudad di Puebla, hunto cu Departamento di Relacion Exterior di Mexico, a drenta den contacto cu e Consul Honorario na Aruba (cu t’esun mas cerca di Bonaire), y tambe cu Consulado di Venezuela na Kralendijk pa duna un man pa suministra informacion.

Segun mayornan di Adriana Morales de Florencio, ta un alumno di Benemerita Universidad Autonoma de Puebla (BUAP).

Na Bonaire, ta Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) y Ministerio Publico di islanan BES ta encarga cu e investigacion.

E interogacion riba e sospechoso lo sigui, pa determina pa ki motibo el a dicidi riba su mes pa caba cu bida di un dama inocente di 24 aña di edadm dunando Bonaire masha mal nomber internacionalamente.