Implementacion di Ley Seco relaciona cu eleccion benidero

Relaciona cu eleccion di miembronan di Parlamento di Aruba riba diabierna 22 di september proximo, Gobierno mediante e decreto nacional di 28 di augustus 2017 No.1, DWJZ/1103/17, a dicidi di declara vigente e asina yama Ley Seco, cuminsando diahuebs 21 di september 2017 pa 6’or di atardi y terminando diasabra 23 di september 2017 pa 6’or di mainta.

Durante vigencia di Ley Seco tur localidad cu tin permiso pa bende bebida alcoholico leve of fuerte mester ta cera, mientras cu ta prohibi pa bende, entrega of duna bebida alcoholico leve of fuerte cu ta den e localidadnan aki na publico, cu excepcion di e siguiente casonan:

Tiendanan cu ta bende otro mercancianan banda di bebida alcoholico leve of fuerte (p. e. supermercadonan) por keda habri, bou condicion cu no ta permiti pa bende, entrega of duna bebida alcoholico leve of fuerte cu ta den e tiendanan aki;

Hotelnan y lugarnan di alohamento (logement) por keda habri, bou condicion cu no ta permiti pa bende, entrega of duna bebida alcoholico leve of fuerte si no ta huespednan no-residente di e hotel of lugar di alohamento;

Restaurantnan cu ta bende bebida alcoholico leve of fuerte por keda habri, bou condicion cu e bebida alcoholico leve of fuerte den e restaurant no por ser bendi, entrega of duna, cu excepcion di restaurantnan den e edificio di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix den e areanan unda bebida alcoholico leve of fuerte por ser bendi of entrega solamente na pasaheronan saliente of di transito;

Refreskerianan cu ta bende bebida alcoholico leve por keda habri, bou condicion cu no ta permiti pa bende, entrega of duna e bebidanan alcoholico leve den e refreskeria.

En conexion cu esaki Minister di Asuntonan General mediante e Disposicion Ministerial di 31 di augustus 2017, Nr. DWJZ No.1104/17, a prohibi tur tienda, localidad of lugar cu no ta rekeri un permiso pa bende bebida alcoholico leve, pa bende, entrega y/of duna cualkier bebida alcoholico durante e vigencia di Ley Seco.

Finalmente Minister di Asuntonan General mediante e Disposicion Ministerial di 31 di augustus 2017, Nr. DWJZ No.1133/17, a prohibi uzo di instalacionnan di zonido riba 22 di september 2017 di 6’or di mainta te 8’or di anochi den un straal di 50 meter di un stembureau, si ta pa haci anuncionan di cualkier forma relaciona cu eleccion of pa toca musica.

Cuerpo Policial lo controla debidamente cumplimento di e medidanan menciona.