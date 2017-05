Inge Dijkhoff: E evento 1000voz a trece hopi pensamento hunto

Den e milenio nobo pueblo di Aruba a conoce hopi reto, cambio y progreso. AVP ta orguyoso di ta parti integral di e progreso aki y ta nada menos cu bon preparacion y trabao duro a haci e cambio pa miho aki posibel. E transformacion y renobacion aki den politica a inicia cu e filosofia y pensamento Scucha, Pensa y trece Cambio. Hustamente esaki tabata un di e motibonan cu a motiva Inge Dijkhoff pa participa den e gran evento di 1000voz.

Pensamentonan cu a wordo treci dilanti den 1000voz ta wordo hinca den un raport y entrega dor di Fundacionnan Digna Lacle Herrera y dr. Mito Croes na partido AVP.

Inge Dijkhoff di Savaneta a participa cu yen di entusiasmo, pasobra e ta sinti cu esaki ta un forma cu cual e por contribui di un forma directo of indirecto na Aruba. Mirando cu proteccion di nos pais pa un futuro generacion ta hopi importante, sostenibilidad ta e tema cu mas a capta su atencion.

“Sostenibilidad ta un topico cu ta embarga tur cos. Si no tin sostenibilidad den bida, e. o. den naturalesa, no tin sostenibilidad den e bida di e ser humano tampoco. Si nos no cuida naturalesa, no tin un Aruba pa futuro, no tin un Aruba pa turismo cu awor ta nos principal pilar economico”, Dijkhoff a bisa.

Loke e ciudadano a haya hopi interesante ta cu tur esnan sinta na e mesa cu e tema ‘sostebilidad’ tabata di acuerdo cu mas mester wordo haci pa cuido di naturalesa. E falta di e debido cuido di naturalesa, ta trece diferente efecto negativo. Esaki ta algo cu e participantenan kier pa tene cuenta cune den maneho di e siguiente gobernacion.

“Loke tabata hopi positivo ta e hendenan sinta na e mesa aki cu tabatin e cuido di Aruba na pecho. Mi ta spera cu e pensamentonan aki wordo scucha”, Dijkhoff ta agrega.

E evento 1000voz ta algo hopi importante pasobra pueblo ta wordo scucha, esta cu e ciudadano comun y coriente ta wordo scucha y cu algo ta wordo haci cu su pensamento.

“Tabata hopi importante pa scucha cu tur hende tin bienestar di Aruba, di esnan cu ta biba aki, na pecho; nan kier sigui wak adelanto pa cu bida di hende, sigur den e tema di sostenibilidad”, Inge Dijkhoff a duna di conoce.