Inspector General mr. Dorylee Pappers-Lopez Penha; IVA lo controla a base di normanan di cuido

Pa Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) tabata un dia special diahuebs ultimo, ora a inaugura nan oficina nobo. E celebracion a bay den un ambiente ameno cu tur invitado y empleadonan contento di mira e localidad nobo.

Inspector General di IVA ta mr. Dorylee Pappers-Lopez Penha, kende hunto cu su team a traha duro p’asina por a yega e localidad.

Ta importante pa pueblo di Aruba sa unda por yega cerca nan y cu Departamento di IVA t’ey pa brinda asistencia, pero tambe pa cualkier keho cu por tin y nan sa precies unda pa bay. E momento di e apertura tabata uno hopi special pa tur trahador di e departamento.

Meta di IVA ta pa tin un laso estrecho cu tur otro departamento y ta traha cu tur partner den cuido.

Hunto cu e partnernan, IVA lo desaroya pero tambe controla y supervisa cu tur partner den cuido ta tene nan mes n’e normanan.

“Partnernan importante pa nos ta p.e. Ministerio Publico, unda cu nos lo traha den estrecho cu nan”, mr. Dorylee Pappers-Lopez Penha a indica. Trahando hunto cu nan ta pone cu IVA por discuti casonan cu ta bin cerca nan.

Inspector General a manda un mensahe na comunidad di Aruba cu si un hende como paciente of cliente tin cualkier pregunta of falta di informacion pa loke ta cuido di Aruba of tin keho riba cuido brinda nan nan, cu nan por pasa cerca nan.

IVA t’ey pa duna e ayudo y duna guia den e direccion corecto.

Despues cu Parlamento a aproba su creacion y a pasa e leynan corespondiente di control y sancion, desde dia 1 di januari 2017, Inspectie Volksgezonheid Aruba a bira un realidad y mescos t’e leynan cu a drenta na vigor.

Pa por garantisa cu tur partner envolvi ta consciente di e norma, reglanan y e sancionnan mara n’e control riba calidad, a topa cu tur durante varios seminario.

Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) ta un organo cu ta encarga cu control di calidad y seguridad den nos cuido medico. Pero mas aleu tambe lo e sirbi como consehero pa Minister di Salud y e Ministerio di Salud y e sector completo, o sea, e centro unda tur cos lo mester pasa p’asina yega n’e nivel di calidad y seguridad cu tin mira riba dje.