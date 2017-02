Inspectornan Hulandes a cuminsa chèck avionnan di Inselair ayera

WILLEMSTAD – Gobierno Hulandes a aceptá invitacion di parti di Gobierno di Corsou pa bin inspeccioná e avionnan MD di InselAir y diadomingo nan a yega te cu nan a cuminsa traha ayera mes.

Nan a bin riba peticion di Gobierno di Corsou pa haci un investigacion di seguridad na InselAir.

E Vice Minister Hulandes sra. Sharon Dijksma a bay di acuerdo.

Hopi hende te ainda no ta comprondé cu no ta Gobierno di Corsou sino cu ta Departamento di Aviacion Civil na Aruba a ordená pa tene e avionnan na tera, despues cu dos dia tras di otro dos diferente avion MD80 a sufri pèrdida di presion den cabina di pasahero obligando e pilotonan aterisahenan di emergencia na un aeropuerto diferente for di nan destino.

Autoridad di Aviacion Civil di Còrsou lo duna e Hulandesnan tur cooperacion necesario durante di nan investigacion pa garantisá Gobièrno Hulandes cu ta safe pa bula cu avionnan di InselAir.

E hecho cu e avionnan MD no ta bulando a pone ku InselAir ta contratando companianan di aviacion di den region pa transportá nan pasaheronan regional.

Mientrastanto InselAir ta saliendo lento, pero sigur for di e problema di pasaheronan cu a keda pegá na Corsou y otro destino.

Ayera mainta un Embraer di COPA Airlines a pasa Corsou pa busca e grupo di 23 pasahero Cubano cu tabatin algun dia ta hospedá den Hotel Lido. Den careda di 8’or e avion a lanta buelo pa Habana, Cuba.

Tambe tabatin e caso di un grupo di Dominicano cu a yega Corsou lat for di Santo Domingo pa haci e conexion pa bay Paramaribo y Imigracion kier a obligá nan retorná Santo Domingo, pero nan a nenga.

A haci esey pasobra varios di nan no tabatin documentacion completo manera prueba medico cu nan a pasa antigúa pa cierto enfermedadnan sin cual nan no mag permanece na Corsou.

Mayoria di e pasaheronan cu a keda pegá na Corsou a bay nan destino cu COPA y Avianca parti di cu a charter Fly Always.