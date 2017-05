Integridad di Mike Eman como Minister Presidente ta den duda

Plataforma politico POR a tuma nota y ta respeta cu un persona (ken cu e por ta) tin e derecho hudicial, caminda cu bo ta inocente te ora cu bo wordo proba culpabel.

Actualmente e discusion no ta si e Minister encarga cu Trabou ta culpabel of no, e hecho tin di haber cu e aspecto di etica y moral cu e Gobierno actual kier mustra su mes riba dj’e.

Mundialmente y aki na Aruba tambe ta conoci cu e aspectonan di integridad ta hopi importante pa e comunidad di Aruba. Specialmente si tene na cuenta cu ta bay e urnanan electoral september venidero.

Lider di E Forsa Nobo, Otmar Oduber ta splica cu no ta trata di ken e persona cu ta bou di investigacion ta, sino pa e hecho cu si bo kier para pa bon gobernacion y si bo ta cabes di un Gobierno, lo mester laga midi integridad propio a base di loke den e caso aki Prome Minister ta tolera den su Gobierno. Esaki ta determina e etica y balor cu nos ta papiando di dj’e na e momentonan aki.

“E ehempel mester sali for di top di bo gobernacion, na momento cu un Minister no ta solamente un testigo den un caso of ta wordo sospecha di por indirectamente a participa na cosnan cu ta incorecto/ilegal. Den e caso aki ta papia di un Minister cu den su responsabilidad como Minister encarga cu Trabou a somete su mes pa wordo considera pa Ministerio Publico como un sospechoso principal pa participacion directo y indirecto den labamento di placa”, sr. Oduber ta splica.

Esaki ta un acusacion hopi fuerte conecta directamente na corupcion y soborno. E pregunta ta, con Prome Minister di e Pais aki por permiti pa e señal wordo manda pa comunidad di permiti cu un Minister bou di un investigacion di tal indole, por keda cu tur e privilegionan di un mandatario. Te hasta ta mande cu vacacion mientras cu e ta disfruta di tur e privilegionan aki. Politicamente y legalmente e persona aki keto bay ta keda carga e responsabilidad como e Minister di Trabou, a pesar cu e Conseho di Minister a tuma un decision cu pa nos ta totalmente inaceptabel y ilogico. Fuera di cu e te contra di loke nos constitucion y loke nos leynan ta bisa pa loke ta “Instelling Ministeries”.

Otro preguntanan cu ta surgi ta cuanto dia un Minister tin cu e por tuma vacacion, si ya caba ta bay mas cu 30 dia cu e Minister aki ta cu vacacion. Cuanto luna mas un Minister cu tabatin algo mas cu 3 aña den funcion por tin como vacacion? Esaki ta manda señal den comunidad cu e forma di proceder di Minister Eman ta simplemente di participa den actonan totalmente inmoral, indecente y den e caso aki sin ningun clase di principio.

Segun sr. Oduber, den Reino e situacion aki nunca a aparece. No tin un ehempel den Reino pasobra cada un Minister, Burgermeester of miembro di Parlamento cu a haya nan envolvi den un caso asina, a sa di retira. Tabatin casonan tambe caminda cu nan a bolbe bek huramenta ora cu investigacion a caba.

Como Minister bo ta cubri y fungi un funcion cu den nos constitucion ta wordo carga pa e respet cu bo mester tin den e funcion ey. E situacion aki ta yena nos cu preocupacion.

Nos ta den porta di eleccion caminda cu integridad y bon gobernacion, caminda cu privilegionan politico mester wordo laga atras. Pa cual plataforma politico POR ta para p’e na prome luga.