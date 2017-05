Investigacion rigoroso haci a conduci na detencion di e sospechoso di asesinato di e dama Mexicana na Bonaire

Dor di e.o. circulacion di noticia incorecto via diferente medio (social), diamars dia 2 di mei ultimo, Triángulo Bonaire a tene un rueda di prensa tocante di e desaroyonan den e investigacion di e morto di Adriana Morales de Florencio.

E caso a haña e nòmber Saturnus.

Hefe di Rechèrchei, A. Braaf, a duna splicacion cronológico for di e momento cu a haña notificacion cu Adriana Morales de Florencio ta pèrdí. Riba diahuebs 20 di april, den oranan di anochi, Central di Polis a ricibí notificacion di e barco crucero Navigator of the Seas na momento cu e barco tabata saliendo cu tin un tripulante pèrdí.

For di e momento ey a cuminsá busca e dama pèrdí.

Aki por pensa riba e check rutinario ora ta trata di personanan pèrdí, manera na hospital y otro instancianan caminda hende lo por acudí. Tambe a tap telefòn di e dama pèrdí.

Durante di e dianan cu a sigui mas y mas informacion tabata drenta y a base di esaki a amplia e búskeda y a haci un apelacion na FBI den e siguiente porta cu tabata Miami, pa haci investigacion forénsico den cabina di e dama pèrdí y tambe interogá personanan specífico.

Na Bonaire Guardacosta y Stinapa a cuminsá cu un búskeda riba laman pa excluí cu e por a hañ’e den problema riba laman.

E siguiente paso tabata pa informá e mayornan y tambe a tuma contacto cu personanan cu por tabatin contacto cu e dama pèrdí riba e barco.

For di e promé weekènd di su desaparicion a colecta imágennan di video di negoshinan den y pafó di centro di ciudad cu mester a repasá un pa un. Esaki ta tuma su tempo.

Diabièrnè, 28 di april mainta ultimo, esaki a conducí na identificacion di e dama pèrdí hunto cu un hòmber riba imágen di video.

Riba e mesun dia a identificá e hòmber tambe como Sambo y riba òrdo di Ministerio Público y Huez Comisario a ehecutá tres entrada hudicial en coneccion cu Adriana Morales de Florencio su desaparicion, caminda a confiscá un arma di kandela.

Tambe a detené e sospechoso R. Sambo en coneccion cu infraccion di Ley di Arma.

Diasabra, dor di trabou di Rechèrche di Polis, a fiha atencion riba un kunuku cu a link cu e sospechoso. Na final di diasabra atardi a haci investigacion n’e kunuku aki, caminda a bin topa cu e curpa sin bida di un hende muher.

A reconocé e tatuahenan na su curpa como esnan di Adriana Morales de Florencio. A informá su mayornan mesora y a sera e kunuku pa investigacion.

A dura 12 ora promé cu por a saca e curpa for di den tera dor cu esaki mester a sosodé cu hopi cautela pa por a conservá evidencia.

Diadomingo e mayornan di Adriana Morales de Florencio a yega Bonaire y a ser ricibí pa representantenan di KPCN, Gezaghebber y Departamento di Ayudo pa Víctima cu for di e momento ey tabata disponibel pa nan 24 ora pa dia.

Tambe a apuntá un asina yamá, Rechèrche di Famia pa na tur momento t’e link entre Polis y e famia.

Segun Fiscal Mayor, H. Hambeukers, a detené e sospechoso na promé instante pa infraccion

di Ley di Arma, den un entrada hudicial na su cas. A detené y ser’e.

Mas despues a topa cu e curpa sin bida di e dama na un kunuku. Awór e ta sospecha di homicidio tambe.

A haci diferente entrada hudicial den e cas y tambe e kunuku di e sospechoso. Un autopsia di ley a tuma lugar riba e curpa aki na Bonaire mes.

Den e rapòrt preliminar tin cu e víctima a pèrdè su bida di forma violento, en particular dor di hincá y còrtánan cu un cuchiú. Investigacion forénsico mester confirmá oficialmente cu aki ta trata di e curpa di Adriana Morales de Florencio.

Gezaghèber a extendé su palabranan di condolencia n’e famianan, tambe na nòmber di e comunidad di Bonaire.

‘Como Gezaghebber sigur mi ta condená e actonan aki y di ningun manera lo nos aceptá cu Bonaire su nòmber lo ser tachá pa motibo di criminalidad.

Mi ta pidi comunidad pa informá Polis si tin mas informacion tocante di e caso aki. Ta nos como Boneriano tin cu haci e diferencia den esaki, nos mes tin cu cooperá y yuda pa Bonaire keda bon mirá internacionalmente.

Director di TCB tambe ta haciendo esfuerso pa minimalisá e efecto negativo cu e incidente aki por laga atras riba nos turismo. TCB lo monitor tur e reaccionnan negativo riba medionan social y lo duna e atencion necesario n’esaki.’