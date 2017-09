Invitadonan a keda altamente impreciona: Renaissance Convention Center a presenta su “Christmas Garden” pa fin di aña 2017

Preparacion ta importante, sigur pa un celebracion manera Pasco. Clientenan ya a custumbra, Renaissance Aruba semper ta cuminsa trempan y ta haci esaki cu introduccion di nan tema pa fin di aña.

E aña aki, Renaissance Convention Center lo keda comberti den un Christmas Garden y sigur lo bay conta cu admiracion di tur cliente cu anualmente ta reserva e sala pa nan celebracionnan di fin di aña, sea ta cu amistad of famia, entre colega of pa empresa y nan clientenan.

Manera ta conoci, semper Renaissance Aruba a dedica hopi atencion na crea lasonan duradero cu nan clientenan, esaki mes ta haci cu anualmente Renaissance Convention Center ta “sold out” trempan durante di fin di aña.

E aña aki un biaha mas, Renaissance Convention Center hunto cu sra. Edwina Werleman di E2 Aruba Events ta pone mannan hunto pa crea un decoracion excepcional pa e sala di mas grandi na Aruba. Perfect Team Event Planner lo bay set-up un lounge area pa complementa e totalidad di e Christmas Garden. Elegancia, colornan cu tono di burgundy (cora kima) y e ultimo tendencianan di colornan oro y zilver, tur lo forma parti di e decoracion pa e aña aki.

Claro, lo acentua e Christmas Garden cu kerstboom cual lo wordo decora den forma luhoso, lo uza girlanda, mientras cu Elite Productions lo pone efectonan di luz y lo bay tin 2 fontein real den cada skina pa crea e imprecion di un hardin berdadero.

Tambe, tin opcion pa haci “outdoor set-up” pa un cena of party na e Festival Plaza.

E team di produccion lo instala un tent grandi, na e midi perfecto cu sigur lo duna cualkier Christmas Party un toke diferente y impactante. Manera tur aña, Renaissance Convention Center tin diferente pakete. For di e Christmas “Borreltje” te na e Christmas “Candle Light”. Un get-to-gether chikito pero upscale facilmente por keda cubri den e pakete di Christmas “Borreltje” di $36 pa persona cu ta ofrece diferente tapas chikito, bite size- di p. e. mini ayaca, ham slider, lobster medalion y mas.

Tambe ta ofrece e pakete “Christmas Fountain” di $44 pa persona, esaki ya un poco mas amplio ofreciendo un surtido di pan, sopi, salad station, carving station, platonan principal y naturalmente dessert. Por scoge tambe pa e Christmas Local Munchies, di $46 pa persona, aki ta subraya tur e faboritonan di nos cushina local.

E aña aki Renaissance Convention Center su Christmas Garden ta ofrece no menos cu 35 diferente dessert pa por scoge for di dje. E Christmas Garden Village, di $48 pa persona tambe ta keda altamente recomenda. E gran faborito di tur aña ta e Christmas Brunch di $49 pa persona. Un menu extenso, varia y ekipa cu un variacion grandi di pan, sopi, salad station, carving station, platonan principal y pa “top it of” e dessert! Si ta preparando pa un cena, e ora ey ta e Christmas Candle Light di $50 pa persona. E cena di pasco na Renaissance Convention Center no tin mester di niun introduccion, ta esun cu semper ta sold-out y naturalmente ta esun cu Aruba gusta.

Tur menu, excluyendo e Christmas “Borreltje” ta ekipa cu un surtido di pan, sopi, salad station, carving station, platonan principal y naturalmente dessert!

Servicio di bar ta bin completo y por diseña e pakete pa cada ocasion, famia of empresa. Sea ta non- alcholic, open bar, standard, premium of super premium, Renaissance Convention Center por ofrece tur na midi di cada reservacion.

Tur cliente ta participa na un “reward program” pa e temporada di Christmas Garden.

Aki ta na unda cu Renaissance Aruba Resort ta duna aprecio na escogencia di e cliente. Esaki por varia di brunch, lunch, cena of estadia- gratis cu cada reservacion- dependiendo e cantidad. Ta invita tur empresa of gruponan di famia y amistad pa haci reservacion trempan y asina evita desapunto.

Pa ricibi un presentacion di tur opcion y menu por email mmtheijsen@arubarenaissance.com of sfortin@arubarenaissance.com. Tambe por yama 523-6404 of 523-6403. For di awe, Aruba ta bon bini e fin di aña aki den Renaissance Christmas Garden!