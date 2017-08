Inyeccion financiero pa InselAir a bay den un saco yen di buraco

O’STAD/WILLEMSTAD – No ta na Corsou so publico ta sigi e desaroyonan rond di InselAir cu interes y atencion pasobra e ta un caso ‘multi-facetico’ cu ta halando atencion internacional.

Serca di cas, den e caso aki pais hermano Sint Maarten, e comentario cu ta circulá ta con bin Gobierno di Corsou por a hinca su mes den e aventura di cumpra un saco yen di buraco.

Na Papiamentu nos lo bisa un macuto yen di buraco y macamba lo a bisa ‘water naar de zee dragen’, pero na final te mesun pistolada.

No por nenga cu tempo cu a anunciá fundacion di InselAir, cu nos a ricibi e noticia aki cu alegria pasobra fo’i tempo cu nos tabatin tino y razon, Corsou tabatin su comunicacion aereo manera debe ser.

Promé cu a lanta ALM na 1964, KLM tabata explotá rutanan pa varios destino serca di cas den combinacion cu VIASA.

Aviacion tabata un actividad asina dinamico cu hasta el a produci e promé capitan Curasoleño riba DC-10 siendo cu na Corsou mes e no por a haña trabou como piloto, pasobra ta stranhero so tabata bula e avionnan Convair 340 y despues DC-9 di ALM.

Gobierno tabata yuda ALM tambe. Definitivamente, pero e diferencia tabata cu Gobierno tabata doño di ALM y de paso di Winair tambe di manera cu como un bon tata di famia cu mester a percurá pa sirbi habitantenan di tur isla, Gobierno mester a yuda ALM.

Pero den e caso actual Gobierno no ta doño di InselAir y esey ta crea ‘a whole new ball game’.

Dado e situacion cu nos islanan t’aden, excelente ubicacion porcierto como hub pa bay tur caminda, mester tene cuenta cu no tin caretera pa Aruba y Bonaire, ni comunicacion maritimo nos no tin na drechi.

Al respecto nos a keda pegá den siglo di siglonan. Despues cu Gobiernu di PAR di aquel entonces a dicidi cu ta likidá ALM y a busca un stranhero pa supuestamente manehá e compania mihor, awe nos ta den e mesun situacion di antes.

A lanta DCA, ADC y posiblemente hasta A te Z, pero basicamente e debilidad di nos constelacion geografico a pone cu ningun compania por perdurá den nos pais.

Nos a reconocé cu nos a aplaudi e hecho cu un grupo di hende local a sera cabes pa lanta InselAir y el a lanta te cuminsa bula, pero fo’i principio e tabata un fundeshi ‘chueko’.

Como hende cu ta kere cu e sa un tiki di aviacion, fo’i di e tempo aya nos a tene nos curazon p’e hecho cu InselAir a cuminsa bula cu un sèt di avion bieu.

No cu avion bieu ta un problema, pasobra den loke nan ta yama C-check, ta renobá un avion completamente.

Pero t’e prijs cu mester paga pa C-check un avion ta mata e compania.

Sea haci e C-check na Colombia, Mexico of Sur Africa, e ta keda mes caro y un eror cardinal tabata pa lanta un tayer mecanico na Hato pa haci C-check.

Historia ta ripitiendo y awe tambe mester a contratá un stranhero pa supuestamente reorganisá e compania InselAir.

A nombra gerencia y Hunta Comisario nobo, pero esey no por cambia e situacion técnico cu e compania t’aden: Basicamente InselAir no tin avion.

Ningun di e avionnan MD cu tabata bula no ta di InselAir. Nan ta di un compania cu ta lease avion.

E unico avion cu ta realmente di InselAir, KLM tin e como garantia pa a traspasé pa InselAir usa.

Y mientras tur e detayenan aki ta transcuri nos dilanti, e personal di InselAir ta pasando den un drama humano sumamente censurabel.

Ta insólito cu bou di e circunstancianan aki ta crea bacoba pa cue macaco ofreciendo e personal un areglo di retiro, pero na mesun tempo ta pidi nan colaboracion pa train otro hende pa bin tuma nan lugar trahando pa Uitzend Buro.

Gobierno claramente no sa ki banda nan tin cu tuma cu e compania y cu nos sector di aviacion.

Un alternativa por tabata pa combiná forsa cu Aruba y entre Corsou y Aruba lanta un compania di aviacion cu ta garantisá cu nos hendenan por yega mundo exterior.

Pero na mesun tempo tin cu descartá e idea aki, pasobra Corsou y Aruba nunca a mezcla riba ningun tereno y cualkier señal di cooperacion ta cosmetico.

Mientrastanto ta di sinta warda riba 25 di augùstùs awor pa mira kico Huez ta dicidi pa pèrmiti InselAir wanta cu pago di su debenan.