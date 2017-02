‘Islands of Opportunities Week’ a inicia cu presidencia di Aruba, presencia di OCTA y dirigentenan di Union Europeo

“Nos tur ta na un distancia leu di Europa, pero esey no kier men cu nos ta paisnan den necesidad; nos tin oportunidadnan tambe.

Nos tin cu wak con nos por saca lo mihor di nos relacion cu Europa,” asina sr. Cedric Tilma, representante di Gobierno di Aruba na Union Europeo a duna di conoce dialuna mainta na apertura di e Foro EU-OCT y Conferencia Ministerial di OCTA.

Temanan poni riba agenda y cu Hefe di Estado, Minister y representantenan di e paisnan miembro hunto cu funcionarionan halto di Union Europeo lo trata encuanto clima, sostenibilidad y principalmente, e futuro di e relacion entre EU y OCT despues di aña 2020.

Aruba, den persona di Prome Minister Mike Eman, ta carga actualmente e presidencia di e Overseas Countries & Territories Association (OCTA).

E schedule di e siman aki ta consisti di diferente actividad grandi. Aruba ta ricibiendo delegacion di paisnan LGO rond mundo, ademas di comisario pa Cooperacion y Desaroyo Internacional pa Union Europeo, sr. Neven Mimica.

Cedric Tilma ta spera cu encuentronan lo bay den un bon ambiente caminda ta busca e elementonan cu nos tin den comun cu diferente otro isla, mescos cu nos tin un link via Hulanda, diferente isla cu tin un link via Francia, otronan cu Inglatera y tin di nan via Dinamarca.

E siman di “Islands of Opportunities” a cuminsa cu un workshop di nivel halto dialuna mainta caminda a papia riba e preservacion di biodiversidad di e OCTnan.

Satisfactoriamente a tuma nota di un participacion hopi interactivo cu lo por marca e tendencia pa resto di siman.

Esaki ta importante, segun Tilma, ya cu “si bo kier papia riba loke tin den comun pa bo dicidi ki direccion ta bay tuma den futuro y e impacto cu ta bay tin riba bo desaroyo social economico, pero tambe riba e ciudadano individiual, ta importante pa tur hende haya chens di expresa nan mes y cu nos por haya otro.”