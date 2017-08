Jacky van Putten, #11 POR: Mester profesionalisa nos deporte

Mi a bin ta indicando den e diferente articulonan e importancia di un maneho integral di nos deporte aki na Aruba. Den nos Vision 17-21 Hunto Nos POR, E Forsa Nobo tambe ta enfantisa e importancia di un maneho coherente na unda transparencia ta sumamante importante. Deporte na Aruba a wordo dividi y nunca por a centralisa un maneho cohunto na unda tur stakeholder den deporte por a forma parti p’asina nos engrandeei y hiba deporte na tur bario, tur scol y tur hende, segun Jacky van Putten.

Atraves di mi añanan den deporte mi tabatin e oportunidad di traha na diferente instancia, trata cu tur instancia deportivo p’asina mira con dificil e ta pa nos como dirigente deportivo trata di traha cu otro. Interesnan partidario, falta di boluntad of simplemente capricho semper a bin impedi cu nos por a traha hunto uzando nos recursonan tanto humanitario y financiero.

E deseo di ta den control y tin tur di bisa a forma un barera p’asina nos por a encontra otro. Esaki a costa nos deporte y nos pais hopi. Atletanan y disciplinanan cu tabata wordo favoreci tabata haya preferencia riba otronan cu cu mester a lucha nan mes pa logra algo cu nan deporte y organisacion, van Putten ta splica.

Semper a keda e pregunta riba distribucion di e fondonan y esnan cu ta responsabel, pa wak con esakinan por a wordo miho uza beneficiando tur atleta, tur deporte y tur stakeholders.

Nos por a mira un desaroyo precupante den deporte ultimo añanan na unda Minister di Deporte mester a indica cu e no tabata interesa den deporte pa ultimo 3 aña y mey.

Nos Minister Presidente mes a tuma na su encargo su maneho di deporte den bario y influencia politico a dificulta y privilegia interesnan personal, van Putten ta mustra.

Nos di POR p’e motibo aki lo boga pa un Sports Raad independiente na unda bo posicion no ta dependiente di un apuntacion politico of preferencia amistoso. Nos mester haci tur empeño pa unifica tur ramo di deporte, mester tira awa den biña of simplemente “ruim de boel op” pa asina nos por pone deporte bek na prome lugar. No por y no mag despues di tanto aña ainda tin diferencianan asina grandi den prioridad y maneho den deporte na Aruba, van Putten ta remarca.

Vision 17-21 Deporte “Den cuadro di profesionalisacion di deporte lo institui un “Sportraad” consistiendo di representantenan di stakeholders y cu e tarea pa duna Gobierno conseho riba tereno di deporte”, van Putten ta termina bisando.