Jacky van Putten, candidata #11 di POR: Mi sa unda mi placa a bay!

Awe mi ta contento pasobra mi por wak unda mi placa a bay. Un inversion di 700 miyon florin a wordo inyecta den diferente proyecto cu lo mehora nos bida.

Un caretera cu un brug cu ta comunica San Nicolas cu e resto di e pais. Un ringweg cu lo hibabo directamente na nos hospital nobo. Problemanan serio den bario y casnan aki na Aruba a wordo resolvi, no tin stof, nan por habri nan bentana y por papia cu nan bisiña y wak nan yiunan hunga riba veld di gras. Gastamento di sapato tambe ta pasado, nos tin aceranan di calidad halto di klinkers y nos autonan ta wordo gespaar dor di asfalt nobo.

Tin mas placa pa gasta pasobra a subi entrada minimo cu 35 florin. Mas cu 60 scol a wordo renoba y tur plafond den cas a haya un clabo pa want’e. Nos mester ta contento pa wak unda nos placa a bay y stop di critica so. Un Gobierno cu a traha, segun van Putten.

Mi ta puntra si, si tur ciudadano ta mira esaki, si nan ta na altura en berdad con e inversionnan aki a mehora nan bida? E mama soltera cu no tin suficiente cuminda den cas pa su yiunan y no por haya trabou ni apoyo pa su yiunan. E studiante cu a caba scol y a aplica na diferente lugar sin haya contesta. E hoben cu ora e bay su centro di bario pa haci deporte pero tin cu regresa pasobra e ta cera y den mal estado. E mama cu tin cu wak su yiu riba caya pasobra no tin placa ni programa pa duna guia na su yiu despues di scol y mester tende cu e no a pasa e aña pasobra nos educacion no ta optimal. E mama preocupa pasobra criminalidad ta culpa di mayornan so. Nos grandinan cu mester warda lunana pa wordo atendi pa un specialista y e caminda di cruz pa nan cuido. Cu aunke no tin stof mas, mester core cera nan curpa trempan pa no bira un otro number di atraco riba nos isla, Van Putten ta splica.

Aruba en berdad a bay dilanti, nos bida a bira miho ? Nos poder di compra a drecha? Y nos ta mas sigur? Nos yiunan ta haya e educacion mereci? Nos deporte ta acesibel pa tur hende?

Ami kier wak nos problemanan socio-economico mehora, mi kier mira programanan den bario y nos educacion riba un nivel mas halto na unda atencion ta wordo duna na cada alumno, na unda drop-outs ta algo di pasado, mi kier sinta pafo atrobe sin tin miedo di wordo atraca of maltrata… esey ta unda mi ker wak e placa bay y asina mehora nos bida.

Mi compromiso cu e Gobierno nobo cu POR ta netamente esaki. Ban trece e cambio p’asina bo placa tambe wordo gasta riba abo! Van Putten ta termina bisando.