Jacky van Putten di POR: Deporte mester keda acesibel pa tur hende

Un di e preocupacion grandi cu mi ta haya canando den pueblo ta cu deporte a bira caro, no tin e recursonan personal p’asina provee e material necesario pa un hoben por practica su deporte debidamente. Diferente organisacion deportivo tambe ta vocifera cu nan no tin suficiente entrada pa por paga uzo di facilidanan cu tin.

No ta secreto publico cu situacion economico di hopi famia a bay atras y nan mester lucha y haci escohencia den nan finanza personal p’asina logra cumpli cu nan debernan mensual, según van Putten.

Lastimosamente pero cu tur comprension e gasto pa nan yiunan eherce deporte ta bira e ultimo lugar. Cuminda, awa, luz, transporte, hipoteca, etc. ta come gran parti di nan entrada. Pa un famia di 4 bo mester di un entrada di mas o menos 4300 florin y nos entrada minimo ta 1636.70 florin. Un gran parti di nos pueblo ta biba bou di loke ta rekeri pa por biba.

Plataforma E Forsa nobo ta reconoce esaki y ta trahando riba plannan p’asina ni e hoben ni nos grandinan wordo perhudica den su deporte y movecion.

Structuralmente nos lo drenta tur bario y cu e fondonan disponibel drecha o traha facilidadnan cu lo por aloca tur hende den mas deporte posibel, van Putten ta splica.

Ta importante si nos kier combati criminalidad cu nos drenta e barionan bek. Mester crea programanan na cualnan nos hubentud por tin acesibilidad na un costo minimo of liber. Mester incorpora p. e. studiantenan cu a caba un estudio riba tereno di deporte manera CIOS den e programanan aki den bario. Mester crea e relacion di nobo cu Universidadnan di deporte manera Springfield College na Merca cu antes tabata manda instructornan pa Aruba. Cuba tambe a colabora cu nos deporte dor di manda ayudo tecnico.

Den e barionan tambe mester bin programanan di movecion pa nos hendenan di edad p’asina yuda cu nan calidad di vida, van Putten ta enfatisa.

E fondonan disponibel pa cu deporte mester miho wordo uza na unda e pueblo deportivo por tin mas beneficio. Gobierno su tarea ta apoya y brinda nos hubentud e posiblidad concentrando riba deportenan cu ta atrae mas hoben posibel e. o. futbol, baseball, basketball y atletismo.

E mucha mester lanta cu e sentimento cu deporte ta sumamente importante pa su desaroyo personal y salud. Nos problemanan di obesidad y diabetes mester wordo confronta desde nan hubentud. Material pa e diferente deportenan mester wordo cumpra por ta den grupo p’asina baha e costonan. Por papia cu distribuidornan local y e diferente federacionnan pa haci un pedido conhunto.

Bin cu un forma di coop entre Gobierno, scol y federacionnan na unda e material ta wordo regula y hiba na unda mas mester di dj’e y na un fraccion di e costo pa atleta.

No por ta cu un mucha no por hunga futbol pasobra e no tin 200 florin pa cumpra su sapato. Ban concentra riba nos hubentud y inventi mas den deporte den tur bario!, van Putten ta termina bisando.