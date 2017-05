Jacky van Putten (POR): Deporte mester regresa den bario

“Ora mi a tuma e reto pa mi mes pa bira un candidato mi a pone mi dilanti cu e prome meta lo ta pa hiba deporte bek den scolnan y barionan. Aki ta unda nos mester concentra primeramente nos energia, recurso financiero y humano. E problematica social ta inicia ora nos como dirigente y mayornan no responsabilisa nos mes cu e formacion di nos hobennan. Manera mi a bin ta señalando no ta trata di inventa e wiel di nobo, ya cu tin tantisimo estudionan di calidad haci pa asina nos por maneha esaki miho. Vision personal mester wordo complementa den e beneficio general di nos pueblo”, según van Putten.

“Un di e estudio cu mi sigur lo bay implementa ta uno haci (aunke lo mester actualis’e) ta esun haci na 2010 dor di diferente departamento di Gobierno.

E estudio aki a inventarisa nos facilidadnan existente den tur bario y kico lo por wordo haci p’asina preparanan pa uzo optimal.

E estudio aki a wordo haci dor di e. o. FCCA, DSZ, Polis di Bario, IDEFRE y DIP. E lo ta un guia p’asina por facilita e programa di bario.

E estudio a wordo haci den e barionan di Juana Morto, De Vuyst, Esso Heights, Village, Mabon, Brazil, Zeewijk, Cura Cabay Zuid, Pos Chikito, Sabana Basora Noord, Sabana Basora Zuid, Jan Flemming, Simeon Antonio, Dakota, Playa Pabou, Bushiri Pabou, Bushiri Pariba, Madiki Kavel, Madiki, Seroe Patrishi y Monserat”, van Putten ta splica.

“A enfatisa kico tin mester den e bario, loke ta facilidad y kico e bario mas ta interesa den dj’e. Tambe dor di inclui e Polisnan di Bario por a señala e problemanan social di e barionan y con deporte y movecion lo por ta esencial pa mehora e seguridad y salud di e bario. Lamentablemente nada a wordo haci cu e estudio di 2010 aki y awor e mester wordo actualisa, esey lo ta mi prome iniciativa ora POR drenta Gobierno despues di 22 di september.

Ta importante pa nos crea atletanan mundial den diferente ramo di deporte pero nos no mag di haci esaki sacrificando esnan cu mas mester di dje, hobennan di menos recurso, pa nan desaroyo social y deportivo. Ta bunita cu nos por ta representa den Olimpiada y tin hungadornan profesional, pero si esaki no ta refleha den trece mas hoben den deporte, envolvi mas ciudadano den movecion anto e lo ta envano”, van Putten ta sigui splica.

“Como representante di Gobierno e responsabilidad primordial ta haya mas ciudadano posibel den movecion y deporte, esaki lo refleha den menos criminalidad y problema social y directamente lo influencia nos salud general y costo haltisimo di AZV.

Tur bario mester tin e oportunidad pa por recrea sanamente, pa medio di deporte organisa y profesionalnan capacita.

Fundacion Lotto pa Deporte a wordo crea pa e motibo aki y nos mester bolbe na esaki.

Lotto mester por aloca e fondonan necesario pa asina tur bario gratuitamente por tin e derecho pa cu esaki. Mi compromiso ta di hiba e placa y e conocemento na unda mas mester di dje. Nos no por laga tur cos den man di Polis. Nan ta haci un excelente trabou pero nos mester yuda e hobennan p’asina nan no cay den criminalidad. Deporte mester ta acesibel pa tur hoben sin of pa un minimo costo, na unda Gobierno lo inverti den programanan cu lo educa y prepara e hoben pa su futuro”, van Putten a duna di conoce.”