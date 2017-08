Jacky van Putten (POR): E PLAFOND DI DEPORTE MESTER CAY

E aña aki mi ta cumpli 35 aña den deporte, specificamente den e maneho di deporte aki na Aruba. Mi tabatin e oportunidad di traha bou di 7 diferente Minister di Deporte na unda mi mester a ehecuta nan maneho pa cu deporte. Un experencia sin igual.

Ministernan cu programanan bon desaroya y cu vision claro. Otronan cu a yega di tende di vision pero no di deporte, den luga di crea a destrui. Y otro Minister cu simplemente no a haci nada. Awe mi ta wak rond y mi ta realisa cu na lugar cu nos a bay dilanti nos a bay atras, segun Jacky van Putten.

Logronan den deporte importante na unda nos comunidad, barionan y scolnan a beneficia, simplemente a wordo elimina pasobra politica y manipulacion a apodera di deporte.

Deporte a yega te un plafond y a keda eynan. Dirigentenan den diferente organisacion cu desde mi inicio di carera ta sinta ainda, dirigentenan cu cada ves ta cambia pechi di funcion pero no ta lanta for di stul. Personanan cu ta pasa di un organisacion pa otro pero cu e mesun vision y antiguedad. Defendiendo solamente nan deporte y interes. No tin sanger nobo, no tin inovacion den maneho, solamente proteccion di nan interes y esnan cu a pone nan eynan, van Putten ta splica.

Awe nos ta grita cu e millennials ta nos futuro, pero ningun porta ta wordo habri pa nan. Condicionnan inecesario ta wordo poni pa no facilitanan y traha cupo pa nan. Exigencianan cu lo solamente impidi e desaroyo sano di deporte. Y asina nan conocemento nobo y experticio no por penetra den nos deporte y haya un aire fresco. Nos no kier mantene e plafond riba nos cabes intacto y apunta nos mesun hendenan den posicion clave cu lo proteha nos interes ni nobracionnan como fabor y no interes di nos deporte.

P’esey e plafond mester cay, p’asina bin un aire fresco den nos deporte unda lo bay haci uzo di nos millennials cu a prepara nan mes debidamente tanto aki riba Aruba y den exterior pa remplasa e flota di dirigentenan cu mester traha luga pa nan, van Putten ta mustra.

Deporte mester e sanger hoben, ideanan nobo y energia positivo na unda tur deporte, tur bario, tur scol lo beneficia di esaki. E millennials ta e futuro den deporte, si nos no restructura y habri man pa nan e abismo lo keda den deporte.

Mi mes despues di 35 aña ta yega e momento pa prepara hobennan p’asina sigui cu e maneho, mi mester traha lugar pa un restructuracion den e maneho di deporte, e candidata di POR ta sigui splica.

Esaki ta e prome punto den e maneho di deporte di e plataforma nobo POR.

Restructura y profesionalisa Instituto Biba Saludabel y Activo (IBISA) p’asina e instancia aki por duna mas atencion y enfoke na desaroyo di nos sector di deporte. Prome tarea di IBISA “estilo nobo” lo ta pa formula un maneho integral pa deporte cu envolvimento y participacion di tur stakeholder.

Pa logra trece e cambionan aki, bo apoyo ta necesario, bo voto lo trece e cambionan aki.

Abo como deportista, federacion, clubnan, scolnan cu ta mira e necesidad di cambio y trece e aire nobo. Lagando tur plafond cay y restrura deporte pa un miho futuro y bienestar di nos pueblo y deporte, van Putten ta termina bisando.