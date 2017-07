Jacky van Putten (POR): Elimina politica for di comision di subsidio y deporte

Diadomingo nos tur por a tuma nota di un team di hobennan para na diferente skina p’asina nan recauda fondo pa nan por hunga baseball afo. Hopi t’e comentario fuerte contra Gobierno pa cu esaki. Te hasta politiconan a mustra nan descontento. Mi inbox a yena cu preguntanan tocante di e subsidio of con esaki ta hinca den otro?

Dialuna Minister di Deporte a contesta e inkietud aki y a basa su mes cu tin reglanan stipula p’asina bo organisacion por bin na remarca pa un subsidio, segun Jacky van Putten.

Den e preguntanan mi por a ripara cu tin un falta di informacion riba con bo por bin na remarca pa un subsidio. Hopi clubnan no ta prepara debido of no tin e capacidad pa pone un peticion den otro cu e consecuencia cu nan nunca ta yega na remarca.

Minister di Deporte a reorganisa e comision di subsidio y a hacie un entidad huridico entrante 1 di januari 2018. Lo ta bon e ora pa haci un campaña di conscientisacion pa tur e clubnan deportivo pa nan por wordo educa con nan mester prepara nan programanan y asina nan tambe por bin na remarke pa haya subsidio.

Minister ta anuncia cu e meta principal ta pa saca politica for di subsidio, cu otro palabra si bo ta “friends and family” of bo kier un fabor a cambio di politica e lo no por mas. Esaki ta di aplaudi pasobra pa añanan esaki t’e situacion y p’esey e fondo ta sufri asina y e placa no ta yega na esnan cu mas mester di dj’e, e deportista, van Putten ta splica.

Lo ta bon tambe cu ora nombra e presidente di subsidio percura cu politica tambe ta for di dj’e. Mester tin transparencia den esaki, cu solicitud habri y rekisitonan conoci pa tur hende. Tur posicion den e directiva nobo aki mester bin independiente y solicitudnan claro pa mayan e no bira algo cu bo ta pone bo hendenan prome cu bo bay. E malesa cronico cu a caba cu deporte aki na Aruba. Tanto bal bo tira awa limpi den un bari sushi!

Si politica mester keda afo di comision di subsidio anto integrantenan di dj’e tambe mester pasa den un screening y no wordo apunta!, den opinion di e candidato di POR.

Si nos wak den pasado (y no, e no ta politica bieu di critica) comision di subsidio a otroga desde 2001 te cu 2009 diferente placa na organisacionnan priva y desde 2009 pa 2017 esaki a wordo para. Si nos pasa den nan por wak cu diferente suma a wordo duna, uno mas cu otro. Mi pregunta ta ki criterio a wordo uza p’esaki, desde 2009 tur e subsidio na instancianan priva a stop dor di e Gobierno actual. Nos sa cu e fondonan genera pa Lotto pa Deporte ta destina pa deporte y cultura y esaki mester wordo bon maneha.

No tin transparencia den e subsidio, federacionnan cu poco miembro of cu atletanan limita den nan resultado ta gosa di apoyo, mientras federacionnan cu tin hopi deportista no ta haya nan “fair share”. Politica semper a dicta den deporte. Djis mira ora Gobierno cambia, van Putten ta sigura.

Sin duda no por tin un “free for all”, mester tin regla y nan mester ta transparente pa tur hende p’asina tur tin e mesun oportunidad pa haya un subsidio. Federacionnan tambe mester haci nan parti dor di cumpli na tempo cu tur e rekisitonan p’asina un comision di subsidio por evalua neutralmente e necesidad di cada un y percura cu tur rekisito a wordo cumpli.

Mester educa cada federacion con pa traha nan peticion y bukinan mester keda habri pa tur mira ken a haya y kico nan a haya y cuantonan nan a haya. Transperencia no mester ta un slogan politico sino un hecho, sino nos deporte lo nunca florece manera e mester ta, Jacky van Putten ta conclui.