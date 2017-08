Jacky van Putten (POR): MI BARIO, mi mata di flamboyan

Mi a haci un punto na inicio di mi campaña politico pa bishita tur proyecto di vivienda di FCCA tur rond di Aruba. Pa mi e ta importante si mi kier drenta arena politico como sirbido di pueblo pa mi ta na altura na unda e faha ta preta mas den nos pueblo. Aki nos pueblo cu menos recurso, cu ta biba di ayudo di Gobierno y entrada minimo.

Pa mi sorpresa mi no a topa cu e hendenan cu ta contento cu “stof” no ta drenta nan cas mas, ni esnan cu ta feliz cu nan acera tin klinkers corda caminda asfalta. Tampoco esnan cu ya plafond no ta cay riba nan cabes, hopi ni tabatin plafond mes, segun Jacky van Putten.

No, ami a topa e mama soltera cu varios yiu. Un frishidair bashi y awa of coriente corta.

Ami a topa un bario na unda e cancha di deporte ta kibra y maneha pa delincuencia.

Ami a topa muchanan sin sapato drechi, cu ta wak un veld di futbol di yerba pero tin berguensa di bay hunga. Mi a topa famianan drumi den un camber y mas cu tur cos sin trabou. Pero di tur loke mi a wak, loke mas a movemi ta e grandinan sinta pafo bou di e mata di flamboyan, sin atencion adecuado y sin ningun prevencion pa nan den bario.

Transporte pa nan ta casi imposibel y cosnan simple manera un rolstoel nan no tin.

Awe un Aruba cu un Green Corridor miyonario, un hospital nobo, MFA di cashi glass y nos grandinan bou di un mata di flamboyan ta busca un poco consuelo, sombra di solo y un aire fresco pa yena nan soldedad y tristesa, van Putten ta splica.

Yam’e politica, critica numa, pero ta un decepcion pa mira cu nos grandinan, esnan cu a duna nan bida pa loke nos tin awo, ta wordo pusha bou di un mata di flamboyan.

Esaki a motivami mas pa acepta insulto politico, pa para y lucha pa nos grandinan.

Den e proximo gobernacion cu POR mi lo bay haci tur na mi alcance pa trece e stimulacion tanto den movecion y reacreacion cu nos grandinan mester den nan bario.

Por den su Vision 2017-2021, van Putten ta mustra.

Pa desaroyo di deporte ta necesario pa inverti den facilidadnan y ekiponan deportivo moderno y mantencion continuo. Mirando cu deporte mester ta acesibel pa tur hende, lo percura tambe pa facilidadnan y guia pa gruponan special (60-plussers y personanan cu impedimento fisico y/of mental).

POR ta pone como prioridad nos grandinan. Nan salud, nan bienestar ta esencial y di suma importancia. Lo percura di parti di deporte cu lo bin instructornan specialisa y drecha of traha facilidadan adecuado pa nan den nan bario. E no ta BO bario mas y mester bira NOS bario. Nos grandinan prome. Nos como Gobierno mester ta nan mata di flaboyan y despues di 22 POR lo ta! van Putten ta conclui.