Jacky van Putten (POR): Problema cu deporte na Aruba ta cu tin mucho placa

Na aña 1972 a lanta e departamento di deporte escolar cu tabata bou encargo di sr. Dominicus Flemming (d.f.m.) na bestuurskantoor despues cu a muda e departamento aki na Watertoren na Playa unda Schoolsportcommissie bou encargo di sr. Flemming cu sosten di sr. Rudy Leysner tabata reuni.

Gobierno a nombra despues sr. Frans van Gastel (d.f.m.) pa cuminsa un oficina di deporte (sportburo). Mi defunto tata Roy van Putten na 1979 a wordo nombra director y cuminsa ehecuta e maneho di deporte y a cambia e nomber di sportburo den IDEFRE cu su meta “DEPORTE PA UN Y TUR”, segun Jacky van Putten.

E obhetibonan tabata pa bin cu actividadnan cu lo promove deporte den comunidad tanto local y internacional. Un di a tareanan principal di IDEFRE tabata promove deporte escolar unda deporte escolar tabata wordo maneha dor di un comision boluntario.

Na 1981 el a stop di existi debi cu miembronan di e comision a haya cu deporte escolar mester wordo profesionalisa mirando cu deporte escolar a bay riba un nivel internacional cu weganan interescolar.

Na 1997 e Minister di Deporte a duna sr. Jerry Gomes (d.f.m.) e encargo pa realisa un fusion entre ASU y COA cu lastimamente mester a stop cu e intentonan aki pa motivo cu ASU y COA no por a haya otro te cu dia di awe, van Putten ta splica.

Hopi empeño a wordo haci pa haya e fondonan aproba rib’e presupeusto pa IDEFRE por sigui promove y desaroya programanan nacional y internacional.

Na 1982 Gobierno bou encargo di diputado di deporte sr. Remie Zaandam conhuntamente cu sr. Roy van Putten a bin cu un idea pa funda un Lotto cu e proposito pa provee e fondonan necesario pa cu esaki. Lotto a wordo crea y nos por a wak un inversion grandi den e maneho di deporte.

A crea facilidadnan, a cera un combenio cu e. o. Springfield College pa yuda cu formacion di lidernan den diferente ramo di deporte y a manda trainernan local pa exterior manera e. o. Andresito Krozendijk, Jerry Gomes (d.f.m.), Doc Williams, Winston Ashby, Maria Luisa Croes, Rudy Leysner y Candido Tromp a inverti hopi placa den prepara hendenan, educadornan, instructornan, entrenadornan. Awe hopi tin un carera den deporte danki n’e programanan aki, van Putten ta mustra.

Lotto a cuminsa crece y a cuminsa produci miyones pa inverti den deporte. Ata aki e problema a cuminsa, ken ta maneha un fondo asina lucrativo, ken ta bay dicidi unda kico ta bay. Desde e tempo ey nos a cuminsa scucha escandalo tras di otro bou di tur Gobierno.

Placa tabata bay destinonan no apropia. Tur a keda na escandalo pasobra ningun hende a bay cera. Awe nada no a cambia, tin manera un man secreto rib’e fondo aki na unda ley t’ey, pero pa esnan cu no ta liga. Fondonan aki ta wordo maneha a base di “wie betaald bepaald”.

Esnan cu ta cay den e “cartel “ta haya tur cos. Biahe, auto, compensacion, etc. Pero si bo no ta aden, tin tur regla cu bo mester cumpli cu ne pa haya subsidio.

E no ta un secreto, tur dia mi ta encontra deportistanan y mi a papia cu varios miembro di federacionnan deportivo cu ta sclama. Cierto deporte cu tin un patrona ta haya sumanan grandi y otronan mester depende di rifa y BBQ, van Putten ta remarca.

P’e ultimo 8 aña deporte a conoce su pio temporada. Tur cu a wordo logra a termina den eventonan deportivo y nada di maneho. Minister Schwengle ta honesto si, e ta reconoce cu pa 3 aña y mey e no a haci nada, pero prome cu e temporada di gobernacion termina e kier logra de todo. Placa a bira e caida di deporte. Un sin fin di proyectonan deportivo cu a keda bandona y cu uzo minimal. E condicionnan ta deplorabel te insigur. Asina mes politiconan kier traha mas facilidad, pero no ta realisa cu esaki no lo crea mas deportista.

Nos mester bay bek n’e base, e maneho. Pone un hende eynan cu sa y cu no ta warda despues cu e baca hoga pa cuminsa papia deporte, van Putten ta continua bisando.

Lo bay atende pa lanta entrante di 1 di januari 2018 un stichting di Sportsubsidie Auba, pero ken lo wordo apunta? “Friends and family” atrobe, e mesun cartel di deporte di semper? Cuminsa dor di habri tur e bukinan di Lotto, no lag’e na papia so sino demostra transparencia, demostra cu e no ta un “friends and family” dor di laga tur federacion cu ta interesa mira e cifranan y splica dicon un si y otro no.

Ta lastima cu awor cu tin placa, Minister Schwengle mes a admiti, no tin maneho eficiente pa asina nos scolnan, nos hubentud por probecha di dj’e. Deporte no ta caminata, careda di caya so si no e ADER importante p’e salud di un pueblo. Ta bira tempo pa bin cu claridad den finansas deportivo, no por exigi di otro si bo mes no ta transparente.

Ademas, mester termina e persecucion politico si bo no ta parti di e cartel financiero di deporte aki na Aruba, van Putten ta termina.