Jacky van Putten (POR) ta declara: Ami no ta un number

M’a dicidi di drenta politica cu e unico meta di ta parti di un cambio cu Aruba lo bay tin.

M’a mira den mi ramo con diferente Minister a traha y mi no por para na banda mas y acepta e manera con deporte ta wordo maneha. Mi a scoge pa un partido orguyoso y respeta.

Desde cu m’a uni cu e Plataforma nobo POR, e prome reaccion tabata hopi positivo, pero m’a haya mi mes cada bes confronta cu “ki number bo ta?”, Jacky van Putten ta splica.

Cada bes e mesun pregunta. Hopi ta interesa den unda bo lo ta riba lista. Personalmente mi nunca a subi riba lista cu e intencion di tin un cierto number, mi intencion tabata y ta solamente di por tin e oportunidad pa yuda mi hendenan, mi pais y e deporte. Mi kier ta den un team cu por wak e necesidadnan di un pueblo y cu lo tin un plan p’asina por haci e cambionan. Mi kier tin e oportunidad pa forma parti di un ekipo cu lo trece deporte bek den nos scolnan, nos barionan y concentra riba movecion pa cu nos hobennan y grandinan. Number pa mi no ta importante, si esey ta un rekisito pa forma parti di un partido anto mi ta kere bo prioridadnan ta robes, van Putten ta mustra.

Den mi opinion, e number nunca mester hunga un rol den bo decision pa un bida publico di sirbi bo comunidad. Ta di compronde cu algun partido lo confronta dificultad den forma un lista a base di numeracion di e candidatonan. Politica mester mira un cambio na unda bo preferencia ta basa riba bo aceptacion y no depende riba un lista. Esaki a crea un Stempel Parlement na unda personan cu menos cu 100 voto ta sinta y dicidi rib’e futuro di nos pais.

Y ora bo wak rib’e lista, tin varios politico cu a haya hopi mas sosten di e pueblo.

Esaki ta un falta di respet n’e voz di pueblo, esaki ta trapa riba nos democracia electoral, van Putten ta remarca.

Como politico of sirbido di pueblo bo no por trek bo mes riba otronan cu a haya mas aprobacion. Desde cu m’a sinta y papia cu nos lidernan di partido nan a expresa e mesun pensamento cu nos lista lo no sigui e sistema di posicion riba lista, cual ta discriminatorio y ta ofende e votador. Como partido nos lo respeta otro su resultado, nos lo apoya esnan cu e pueblo a duna mas sosten, nos lo entrega nos derecho di ley pa respet di e pueblo votador. Ora un politico cana den barionan, demostra su intencion y mustra su experticio pa yuda nos isla e pueblo lo premie cu su sosten. Nan lo dicidi ken rib’e lista di POR lo miho representa nan den un gobernacion proximamente, van Putten ta continua bisando.

Diaranson 2 di augustus como partido nos, como un partido orguyoso y respeta lo demostra nos pueblo cu nan ta esun cu lo pone esnan rib’e lista den gobernacion. Nos tur lo firma un documento na unda nos ta enterga nos derecho pa ley di nos posicion di number rib’e lista. Esun cu pueblo duna mas sosten ta esun cu lo representa nan, no importa e orden di number riba lista. Un politico cu ta respeta su mes no por subi un lista y exigi di e lider un posicion, mas ainda si e no a demostra cu e pueblo ta para su tras, van Putten ta conclui.