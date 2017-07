Jacky van Putten (POR): Tradicion politico nunca a yuda Aruba

“Jacky bo tin bon vision pa cu deporte, nos ta admirabo, pero bo ta riba partido robes.”

Esaki ta ponemi corda ora mi tata Roy van Putten tabata cana den San Nicolas con nan tabata acerk’e y bis’e, “Roy you’re a good man on the wrong party”!

E tempo ey mi tata tabata riba lista di AVP y PPA cu e lider Leo Chance tabata domina e urnanan electoral na San Nicolas. Depues cu nos libertador Betico Francois Croes a bandona AVP y forma su mesun partido MEP mi tata tambe a dicidi p’e cambio.

El a bay liña recta contra tradicion politico y un tercer forsa electoral a nace. Mi tata a regresa den su bario San Nicolas y atrobe, “Roy you’re a good man but on the wrong party”.

Mi tata semper a contesta nan, “If you want a change and a better Aruba you must change too!” Jacky van Putten ta splica.

Betico a kibra tradicion politico dor di funda su propio partido y forma nos historia. Awe nos ta ken nos ta, awe nos tin loke nos tin pasobra un persona cu curason grandi y curashi a kere den cambio. Cambio ta sano, cambio ta bon, si e no t’asina ningun di e partidonan grandi awe no lo tabat’ey. Nos por ta fiel pero nos mester ta realistico cu nos Aruba ta depende di cambionan pa nos progreso. Betico a realisa esey y p’esey awe MEP ainda ta existi y ta un movecion fuerte.

Awe nos no ta unda nan tabata, pero cambio ta necesario. Nos por para y grita cu ta tradicion, oportunista y kico mas, pero sino tabata pa un homber balente di nos historia bo no por grita esaki awe. Ami a yega n’e punto di mi bida cu mi tambe a realisa cu mester bin un cambio, mester un aire fresco, mester un partido cu lo por kibra e tradicion politico y pone Aruba n’e nivel cu nos merece. Esaki mi a haya den e Plataforma Nobo, POR, van Putten ta conta.

Hendenan cu e mesun pensamento cumi cu mester bin un cambio. Mi a haya politconan cu a bin di tres diferente partido y ta anhela e cambio. Politiconan cu a sinta den Gobierno y a realisa cu mester por miho, mester trece bek e orguyo y respet den nos pueblo.

Aki mi a haya mi mes y a corda e dicho di mi tata, “If you want a change and a better Aruba you must change too!” e candidata ta trece padilanti.

Pueblo ta cansa di scucha isla di 5 strea, no mester ayudo di Hulanda y kico mas, pero e mama soltera awe ta bringa pa wanta su cabes riba awa, e criminalidad ta mas halto cu nunca, nos yiunan di tera no por haya trabou, no tin vivienda, nos docternan a wordo aleha di nos y cuminda ta demasiado caro, nos ancianonan ta wordo neglisha, no tin facilidadnan deportivo adecuado den barionan pa nos hobennan, federacionnan kier haya trato igual.

Anto mi ta puntra ami kier esey pa mi yiunan, mi nietonan? No, mi no por keda den tradicion politico. Ta tempo p’e cambio y mi kier cambia pa mira un miho Aruba, un miho futuro pa mi yiu- y nietonan. Tradicion pa mi t’e cambio real pa un futuro miho pa mi nieta! van Putten ta expresa.

Bandera, borchi, camisa ta tradicion di campaña, nos gusta esey, pero bo curason no ta esey, e ta Aruba. Nos mester un cambio. Dia 22 di september t’e momento pa realisa e cambio. Mescos cu tur mi coleganan riba partido POR, nos ta bay p’e cambio. Manera mi tata di “If you want a change and a better Aruba you must change too!” van Putten ta termina.