Jacky van Putten (POR): Un ser femenino den mundo masculino di deporte

Deporte ta wordo domina dor di dirigentenan masculino. Historicamente nan ta carga tur liderazgo den e mundo di deporte. Si nos mira nos organisacionnan deportivo aki na Aruba tambe hende homber ta dominante. Mundialmente nos como hende muher ta keda atras, sea cu no ta brinda oportunidad na nos of simplemente nos no ta interesa den funcionnan di liderazgo den fundacionnan deportivo. Esaki no ta conta pa deporte so, politicamente tambe e arena ta domina pa hende homber, segun Jacky van Putten.

Ultimo añanan nos por a mira un cambio si na unda Ministernan y Parlamentarionan femenino a wordo eligi of nombra. Mas y mas partidonan politico ta fortalece nan lista cu candidatonan femenino. Mi ta di opinion cu e eleccion aki lo ta determinante pa nos rol femenino den politica. Ta tempo pa apoya nos cu bo voto y habri e caminda p’asina nos por influencia nos gobernacion y e rumbo di nos pais.

Den mi ramo tambe, deporte, nos mester mas participacion di nos ser femenino. Pa añanan mi a para wak con oportunidadnan den maneho di deporte ta wordo brinda na e hende hombernan y nos cada bes ta keda afo. Mester bin un cambio den esaki, nos aporte na deporte ta importante y nos mester ta cla pa tuma posicionnan clave den e maneho di deporte. Deportenan cu ta domina pa hende homber sistimaticamente ta haya mas importancia, mientras deportenan cu ta practica pa sernan femenino ta wordo neglisha, van Putten ta splica.

Dia 22 di september bo voto femenino por trece a cambio. Como unico politico femenino cu ta representa deporte riba un lista y cu un plan concreto p’asina mehora nos deporte, trece bek na nos scolnan y barionan, bo sosten ta importante. Mester por pone un ser femenino den e mundo di deporte y trece un vision diferente, un maneho cu vision y cambia e rumbo di nos deporte. Mester involucra mas hendenan hoben, prepara cu e curason pa nos deporte, mester un aire fresco cu lo percura cu tin transparencia y un maneho realistico.

Como ser femenino cu a para 35 aña pa deporte y ta profila su mes rib’e plataforma nobo POR, mi experiencia y mi vision lo percura cu bo yiunan lo haya e oportunidad pa eherce nan deporte y percura cu den tur bario y scol tin facilidadnan debido y profesionalnan prepara pa asina nos hubentud por desaroya nan mes leu di criminalidad.

Bo voto lo habri e porta pa nos, bo sosten lo pone un ser femenino den e maneho integral di Gobierno pa cu deporte. Mucho aña a pasa cu e oportunidad no a wordo brinda. Ban p’e cambio vota 11 riba lista di POR, asina Jacky van Putten di POR a declara.