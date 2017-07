Jairo Maduro, candidato riba lista di POR: Registro publico obligatorio (online) pa pedosexual y efebosexual ta necesario

Nos por constata e grito cu ta bin for di nos comunidad pa Parlamento of Gobierno bin cu un registro publico obligatorio online pa pedosexual y efebosexual. Esaki ta necesario pa haci comunidad mas consciente y alerta ken ta e pedosexual of efebosexual, ki dia nan lo por sali liber y si nan ta bibando of trahando den nos bario, segun Jairo Maduro.

E situacion actual ta cu ni Polis tin e registro menciona, corda registro obligatorio online pa publico. Ta con nos Polis por sa ora nan duna asistencia of patruya cu nan ta tratando cu un pedosexual of efebosexual? Ta con ami y abo sa si tin un pedosexual of efebosexual ta bibando of trahando bandi nos cas of den nos bario? Ta con ami of abo por ta mas alerto pa proteha nos yiunan si no por haya e informacion corecto pa ta y keda alerto?

Segun Maduro, Raport di Hulanda publica na 2012 di WODC “toezicht op zedendelinquent” of Bureau Beke “langdurig toezicht zendendelinquenten” di 2016 haci riba peticion di Ministerio di Seguridad y Husticia por duna nos conocemento con efectivo e metodonan akinan ta. (www.wodc.nl)

Nos ta kere firmemente cu un registro publico obligatorio ta necesario, esaki pa Polis y publico por ta altanto ken e pedosexual y efebosexual ta, unda nan ta biba of traha pa nos por ta mas alerto y por proteha nos yiunan menor di edad. Raportnan ta ilustra si cu e registro publico obligatorio no lo preveni cu e pedosexual of efebosexual lo no bolbe degracia un menor di edad. Pero por lo menos e lo frena e acto bochornoso aki barbaramente ya cu e pueblo ta informa, Maduro ta mustra.

P’esey nos tin cu evalua si nos por bin cu e registro publico obligatorio online den combinacion cu p.e. wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking, cu a wordo introduci na 2016 na Hulanda. (www.rijksoverheid.nl) Esaki ta necesario pa nos comunidad por proteha e victimanan y tur menor di edad na Aruba.

Ami ta kere for di mi curason cu nos por trece hopi mas cambio den nos sistema pa frena y stop abuso di menor na Aruba. Hunto nos por trece e cambionan necesario y duna e causa e respet y prioridad cu e merece na bienestar di nos yiunan y comunidad henter, Maduro ta termina.