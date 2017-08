Jerehm Campbell di MEP: E vision y mehoracion di cuido mental y adiccion cu partido MEP tin pa nos Pais (parti 1)

Salud mental y adiccion ta e gran parti di ausencia den e programa di salud na Aruba.

Na mundo ta existi 10 motibo fundamental di descapacidad. Di e 10 motibonan aki cuater ta pertenece na salud mental y adiccion: 1. Depresion/ansiedad, 2. Schizofrenia, 3. Adiccion y 4. Trastorno obsesivo compulsivo.

Salud mental ta e parti integral di salud, locual ta haci cu sin salud mental no tin salud. Ta determina salud mental dor di e factornan socio económico, según Jerehm Campbell.

Factornan socio economico

Ta calcula cu 20 porciento di mucha rond di mundo tin problema y/of trastorno mental.

Pa aña tin mas cu 800.000 hende ta comete suicidio. Suicidio ta na di dos lugar di causa di morto bou di e personanan entre 15 pa 29 aña. Investigacionnan haci dor di Organisacion Mundial di Salud (OMS) ta mustra cu pa cada adulto cu ta comete suicidio tin mas cu 20 persona cu ta purba comete suicidio y cu no ta busca ayudo of no a haya e yudansa necesario. Trastorno mental ta aumenta e riesgo pa sufri malesa manera HIV, malesanan cardiovascular, diabetes y otro, Campbell tas plica.

Salud mental y adiccion

E siguiente informacionnan ta pa reflexiona riba e situacion actual di salud mental y e adiccionan rond mundo y tambe na Aruba cu tampoco ta scapa di nan. E ultimo 8 añanan salud mental y adiccion na Aruba a deplora (bay hopi atras) y a cay atras cu e desaroyonan mundialmente riba dicho tereno. Alabes e pashentnan y nan famia no tin confiansa mas den e cuido y servicionnan cu ta brinda rib’e tereno di cuido mental y adicción, según Campbell.

Na aña 1987 PAAZ (Psychiatrische Algemeen Afdeling Ziekenhuis) a habri su porta pa brinda un mihor servicio na cuido mental. Den trinta (30) aña no a bin cambio den e cantidad di cama na PAAZ, siendo cu nos poblacion a redobla den e ultimo 30 añanan.

Alabes nos pais ta consisti di un poblacion multi-cultural di cual e inmigrantenan tambe ta bin cu nan problemanan mental, cu merece nos atencion. Consecuencia di esaki ta cu e instituto y departamentonan concerni rib’e tereno di cuido mental y adiccion, no por cu e demanda.

Actualmente cuido a bira solamente na duna medicamento en bes di tene combersacion cu e pashent, pa analisa su problema y bin cu un diagnostico p’asina bin cu un plan di cuido.

Y ainda e pashentnan mester warda varios luna pa haya cita cu un specialista (psikiatra), Campbell ta sigui splica.

Responsabilidad di Gobierno

Na Aruba e situacion di salud mental y drogadiccion ta e problemanan crucial. Mester tene na cuenta cu esaki ta e parti cu e Gobierno actual a lubida riba dj’e den e ultimo 8 añanan.

E no ta aparece den e programanan di salud, siendo cu Gobierno ta e maximo responsabel pa bin cu solucion pa e problemanan aki.

Manera a ser bisa den e ultimo reunion di funcionario di OMS: “Un pais cu no ta purba di soluciona e problemanan di salud mental y adiccion bou di su pueblo, nunca lo por sali di e subdesaroyo cu consecuencia cu lo sigui genera sufrimento y pobresa den hopi famia.” Asina Jerehm Campbell termina bisando.