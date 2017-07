Jerry Morris a haci presentacion di su buki “To fail or succeed is a choice” den Biblioteca na Playa

Biblioteca Nacional Aruba ta organisa un presentacion di buki di e autor y deportista profesional Jerry Morris. Jerry Morris ta un campeon den Muay Thai boxing y den Shidokan karate. El a nace na Aruba y ta biba na Hulanda. Cu hopi gusto e ta comparti su storia cu nos publico local titula “To fail or succeed is a choice”, cual ta trata e storia di su bida, su experencianan, su desaroyo como deportista profesional y como persona. E presentacion di buki a tuma lugar ayera dialuna 10 di juli.

Jerry Morris a nace na Aruba y cu cuater luna su famia a muda pa Hulanda. Ainda e ta bishita Aruba como cu e tin famia akinan. Jerry tin un carera exitoso na Hulanda den mundo di deporte y a traha duro pa logra su soño.

Manera e ta bisa den su buki, “During my life as a profesional fighter, I have experienced a lot of ups and downs. So, this story is about my achievements and failures. I hope that my story can be a motivation for all”.

E autobiografia ta obtenibel online na dos idioma, Ingles y Hulandes. ISBN: 9789048437702.

Mucha y hoben cu ta practica Muay Thai boxing y Shidokan karate por a cera conoci cu Jerry Morris ayera dialuna na Biblioteca.