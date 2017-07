Jesus Thode lo bay mira wega di El Clasico na Miami

E campaña di The Clash of the Kings di Burger King y Coca Cola a termina. E campaña aki a brinda un persona e oportunidad pa gana un ticket p’asina bay mira e wega di El Clasico na Miami.

Clientenan tabatin e oportunidad pa participa pa bay experencia e partido entre Barcelona y Real Madrid dia 29 di juli awwor. Durante un luna largo clientenan tabatin e oportunidad pa ricibi coupon cu cada compra di 25 florin.

E participacion tabata grandi unda cu hopi persona kier a bira e ganador pa presencia e wega di nan team preferi.

Diabierna ultimo Burger King y Coca Cola a yama e ganadornan di e prome y segundo premio. Lev Varela di Burger King a sorprende Jesus Thode ora di a yam’e y bis’e cu e t’e ganador di campaña.

Jesus Thode a keda sorprendi y no por a contene su felicidad. Jesus Thode hunto cu 1 persona mas lo bay mira Barcelona enfrenta Real Madrid dia 29 di juli na Miami, cual ta un trip cu ta pa 4 anochi y tambe nan lo ricibi $500 cash.

Ganado di e segundo premio tabata Theo Geerman, kende a gana un gift certificate di Awg. 500. Theo Geerman por haci uzo di e gift certificate na Adidas y Mario Sportshop, unda cu e por cumpra e articulo di su gusto. Tropical Bottling ta felicita ambos ganador y pa Jesus Thode disfruta di e wega di El Clasico.