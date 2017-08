Joselin Croes: Contra recomendacion di CFT, Gobierno a caba di pasa pueblo un “fastball” dunando tur contractant un trabou fiho den Gobierno

Dia 9 di augustus 2017, Minister di Finansas, mr. Angel Bermudez, a manda un carta pa tur hefe di tur departamento di Gobierno informando nan cu entrante 1 di juli 2017 a drenta na vigor e decision tuma den Ministerraad dia 23 di juni 2017 (BE-46/17) na unda a dicidi cu tur “arbeidscontractant” (entre nan tin tur e 350 coordinadornan di tur e Ministernan actual) lo keda apunta como ambtenaar conforme ley di ambtenaar (LMA), segun Joselin Croes.

Kiermen pa nos tur cu e pensa cu ora e Gobierno aki bay cas e lo bay cu tur su 350 coordinadornan y tur su miles di empleadonan cu ta nombra via un contract, nos ta bon ekiboca. Di un forma irresponsabel y no transparente Gobierno a bay encontra di e ultimo recomendacion di CFT, cu a informa Gobierno cu e mester baha e gastonan di e aparato gubernamental dor di baha e gastonan di personal, Croes ta splica.

E criteria segun e maneho pa apunta un contractant den “vaste dienst” ta:

Mester tin un evaluacion positivo di e candidato;

E funccion mester ta aproba pa e departamento concerni;

E candidato mester cumpli cu e exigencianan di LMA;

E candidato mester tin un WO- of HBO- Diploma y mester a traha 1 aña cu Gobierno como contractant;

E candidato no mester tin un WO- of HBO Diploma y mester a traha 3 aña cu Gobierno como contractant.

Kiermen tur e coordidadornan y contractantnan cu no tin ningun estudio algun y cu a traha e ultimo 3 añanan den Gobierno lo cay den vaste dienst conforme LMA.

What about tur e Rubianonan studia cu tin añas purbando di haya un trabou den Gobierno pero no ta bin na remarca paso nan no ta color berde di AVP?

Anto despues nos ta puntra nos mes pakico nan no ta bolbe Aruba of pakico nan t’asina desapunta den nos gobernantenan, Croes ta mustra.

Por wel di t’asina cu e letra nan chikito di e maneho ta bisa cu e maneho aki no ta aplicabel pa tur arbeidscontractant cu ta traha na bureau di Minister, pero nos tur sa cu den practica e Gobierno aki a lanta yen di departamento nobo y a hinca tur su coordinadornan den e departamentonan aki p’asina nan por cay bou di e maneho nobo aki y asina haya un trabou fiho den Gobierno, Croes ta sigui splica.

Esaki, segun e candidato di POR, ta hustamente e decisionnan descabeya y iresponsabel cu nos mester stop. Tanten cu pueblo ta sclama cu cobransa di belasting haltisimo y CFT ta urgi Gobierno pa baha su gastonan, dos luna prome cu eleccion nan ta pasa nos tur un “fastball” dor di apunta tur contractant den vaste dienst subiendo e gastonan di e aparato gubernamental cu miyones.

Dia 22 di september bisa NO na e actonan iresponsabel aki. Vota pa e cambio. Vota POR, Croes ta termina bisando.