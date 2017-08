Joselin Croes: Criminalidad ta keda e preocupacion number uno di nos comunidad

Ora nos ta papia di criminalidad na Aruba, nos no ta solamente papia di e hecho cu nos ta sinti nos mes insigur den nos cas of na trabou, pero di e hecho cu nos cayanan ta rondona cu chollers, adictonan, hendenan cu ta core auto duro y bou influencia, hobennan cu ta busca problema den gang, abuso di menornan, hopi persona ilegal na Aruba y asina mas.

Nos lo no logra soluciona e problemanan aki riba menciona nunca, si nos no logra soluciona nos problemanan social na Aruba. Ni si nos pone 1000 Polis mas riba caya, segun Joselin Croes.

Nos isla a cambia, mundo a cambia nos hubentud ta diferente, materialismo ta hunga un rol grandi y e hecho cu ambos mayor mester traha pa paga e debennan di cas.

Considerando cu tin un cantidad substancial di caso di criminalidad cu ta a consecuencia di problemanan social, POR lo implementa un programa di prevencion social di criminalidad.

Punto di salida ta cu intervencion di parti di e autoridadnan competente y otro stakeholders mester ta unda formacion di e mucha y e adolescente ta tuma lugar, esta na cas, den e bario y na scol, cu enfoke rib’e norma y balornan positivo cu ta contribui na formacion di un ciudadano ehemplar.

Esaki ta importante pa motibo cu un persona no ta nace criminal, pero ta e ambiente y circunstancia den cual e ta lanta y desaroya como mucha y adolescente ta forma su caracter y personalidad di tal manera cu e ta bira vulnerabel pa bay den mal caminda, Croes ta splica.

E meta principal di prevencion social ta pa mas trempan cu ta posibel identifica kende ta e muchanan y adolescentenan cu ta pertenece na e grupo di risico, percura pa e guia y sosten necesario (na e mucha/adolescente mes y tambe na su mayornan) y keda monitorea nan desaroyo.

Pa por logra esaki e instancianan envolvi (manera Cuerpo Policial, Departamento di Asuntonan Social (DAS), Voogdijraad y scolnan) mester ta pro-activo, traha na un forma structura, intercambia data y coordina nan accionnan, Croes ta mustra.

Den e cuadro aki lo mester duna atencion special na e hobennan cu no ta mira perspectiva pa progresa honradamente den bida y ta mustra tendencianan antisocial.

E hobennan aki hopi biaha tin problema di drogadiccion, no a caba scol, no ta traha, a lanta den un famia kibra sin un figura di tata of den un hogar sin structura, ordo of disciplina, cu violencia domestico of cu mayornan cu problema di drogadiccion of alcoholismo, Croes ta remarca.

Si nos no haci nada pa yuda drecha e problemanan social di nos hendenan, nos lo no soluciona nos problemanan di criminalidad nunca. P’esey POR tin e bienester di nos hendenan, en particular nos hobennan, na prome lugar, Croes ta termina bisando.